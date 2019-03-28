Бойко обещает вернуть "ВКонтакте" и советские фильмы

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Четверг, 28 марта 2019, 11:52

Кандидат в президенты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что в случае победы на выборах отменит запрет на российские соцсети и советские фильмы, часть из которых запретили транслировать в Украине.

Об этом он сказал журналистам, говорится на сайте политсилы.  

"После выборов мы отменим все запреты, введенные за последние пять лет на ТВ и в интернете, в кинотеатрах и на книжных рынках", – заявил Бойко.

По его словам, не может быть свободной и демократической страна, где запрещают "культовые и любимые всеми фильмы".

"Граждане Украины должны сами выбирать, какие фильмы смотреть, какие книги читать и какими соцсетями пользоваться", - сказал кандидат.

Бойко считает, что в эпоху интернета подобные запреты "бессмысленны".

"Скажите, как угрожает национальной безопасности "Мастер и Маргарита", "Гостья из будущего" или "Одноклассники"?", – добавил он.

По мнению политика, когда руководить страной будет "нормальная власть", тогда в Украине забудут "об этой дичи в виде запретов и квот".

Напомним:

  • 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".
  • По состоянию на декабрь 2018 года сайт "ВКонтакте" был на 17 месте по посещаемости в Украине.
  • Больше всего в Украине пользуются запрещенной соцсетью "ВКонтакте" в Донецкой, Днепропетровской области и в городе Киев.
  • 22 марта Юрий Бойко вместе с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком провели в Москве встречу с премьером России Дмитрием Медведевым.
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 27 марта будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Россию Бойко и Медведчука.

Украинская правда

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Темы: соцсети Росcия Бойко выборы президента 2019


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