Бойко обещает вернуть "ВКонтакте" и советские фильмы
Кандидат в президенты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что в случае победы на выборах отменит запрет на российские соцсети и советские фильмы, часть из которых запретили транслировать в Украине.
Об этом он сказал журналистам, говорится на сайте политсилы.
"После выборов мы отменим все запреты, введенные за последние пять лет на ТВ и в интернете, в кинотеатрах и на книжных рынках", – заявил Бойко.
По его словам, не может быть свободной и демократической страна, где запрещают "культовые и любимые всеми фильмы".
"Граждане Украины должны сами выбирать, какие фильмы смотреть, какие книги читать и какими соцсетями пользоваться", - сказал кандидат.
Бойко считает, что в эпоху интернета подобные запреты "бессмысленны".
"Скажите, как угрожает национальной безопасности "Мастер и Маргарита", "Гостья из будущего" или "Одноклассники"?", – добавил он.
По мнению политика, когда руководить страной будет "нормальная власть", тогда в Украине забудут "об этой дичи в виде запретов и квот".
Напомним:
- 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".
- По состоянию на декабрь 2018 года сайт "ВКонтакте" был на 17 месте по посещаемости в Украине.
- Больше всего в Украине пользуются запрещенной соцсетью "ВКонтакте" в Донецкой, Днепропетровской области и в городе Киев.
- 27 марта Бойко не пришел на дебаты на Общественном вещании. Вместо него в студии поставили манекен.
- 22 марта Юрий Бойко вместе с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком провели в Москве встречу с премьером России Дмитрием Медведевым.
- Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 27 марта будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Россию Бойко и Медведчука.