Бойко обещает вернуть "ВКонтакте" и советские фильмы

Кандидат в президенты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что в случае победы на выборах отменит запрет на российские соцсети и советские фильмы, часть из которых запретили транслировать в Украине.

Об этом он сказал журналистам, говорится на сайте политсилы.

"После выборов мы отменим все запреты, введенные за последние пять лет на ТВ и в интернете, в кинотеатрах и на книжных рынках", – заявил Бойко.

По его словам, не может быть свободной и демократической страна, где запрещают "культовые и любимые всеми фильмы".

"Граждане Украины должны сами выбирать, какие фильмы смотреть, какие книги читать и какими соцсетями пользоваться", - сказал кандидат.

Бойко считает, что в эпоху интернета подобные запреты "бессмысленны".

"Скажите, как угрожает национальной безопасности "Мастер и Маргарита", "Гостья из будущего" или "Одноклассники"?", – добавил он.

По мнению политика, когда руководить страной будет "нормальная власть", тогда в Украине забудут "об этой дичи в виде запретов и квот".

Напомним: