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Правительство проверит, почему Бойко позволили с "комфортом" слетать в Москву

Среда, 27 марта 2019, 11:11

Кабинет министров поручил проверить Госавиаслужбу, Украэрорух и пограничников на предмет нарушения закона Украины, из-за перелета кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко из Украины в Россию.

Об этом шла речь 27 марта на заседании правительства.

В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков возмутился, почему так случилось, что 22 марта, вопреки запрету авиационного сообщения между РФ и Украиной, Бойко вместе с кумом президента РФ Виктором Медведчуком совершили перелет "Киев (Жуляны) - Москва" в 12.50, "Москва - Киев (Жуляны)" в 23.18.

По словам Авакова, переговоры Бойко с российским премьером в Москве были "антиукраинскими".

"Я хочу получить ответ, кто из государственных чиновников принимал решение, в нарушение запрета, создать такой комфорт для людей, которые в Москве с премьером Медведевым обсуждали антиукраинские вопросы?", - обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману министр МВД.

В ответ Гройсман дал поручение проверить Госавиаслужбу, Украэрорух, пограничников.

"Всех проверить, кто действовал и в каких пределах, и где были допущены нарушения закона Украины с соответствующим реагированием и информированием Кабинета министров", - сказал Гройсман.

Генпрокурор Юрий Луценко, который присутствовал на заседании, заявил, что 27 марта будет зарегистрировано производства из-за незаконного пересечения границы.

"Но вопрос есть не только к авиаслужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц, вопреки установленному порядку", - заявил Луценко.

 
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В Москву Бойко и Медведчук добрались на самолете кума Путина Falcon 900.

Медведчук уполномочен на переговоры с РФ об освобождении пленных и политзаключенных. Поэтому ему разрешено летать в Россию, несмотря на закрытое авиасообщение.

По данным "Схем", с начала 2018 он летал в Россию не менее 21 раз.

Также журналисты узнали, что вместе с Медведчуком в Россию летал его давний политический соратник, народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак, который не имеет отношения к процессу переговоров по освобождению пленников Кремля.

Напомним:

  • 22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
  • После этого политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
  • Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукБойко
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