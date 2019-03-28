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ГБР расследует уголовные дела, где фигурируют более 30 нардепов

Четверг, 28 марта 2019, 12:06

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что подконтрольное ему ведомство расследует ряд уголовных производств, в которых фигурирует более 30 народных депутатов Украины.

Об этом он рассказал на брифинге в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть значительное количество уголовных производств, в которых мы вызываем и будем вызывать народных депутатов... Участниками являются более 30 народных депутатов, которых мы будем допрашивать и давать их действиям юридический анализ", - сказал Труба.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, в каких именно уголовных делах фигурируют парламентарии, он рассказал, что речь идет о ряде уголовных производств, в частности, касающихся нецелевого использования средств госбюджета.

"У нас есть основания говорить, что, возможно, депутаты имеют отношение к нецелевому использованию государственных средств. И именно в этом уголовном производстве является самое большое количество депутатов, которые будут вызваны, у нас к ним есть вопрос: почему был такой механизм, который они применили при использовании бюджетных средств", - сказал директор ГБР.

Он добавил, что некоторые из депутатов уже допрошены.

"Вызовы продолжаются, депутаты еженедельно к нам приходят и дают показания", - сказал Труба.

Вместе с тем, он не уточнил, в какой именно сфере, возможно, имело место нецелевое использование государственных средств, сославшись на тайну следствия.

Также, по словам руководителя Бюро, экспертами еще не подсчитана сумма возможных убытков и поэтому он не хочет "преждевременных обвинений и подозрений".

Темы: ГБРТруба
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