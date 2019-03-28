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Тимошенко и Порошенко разделяет менее 1% – Институт Яременко и Соцмониторинг

Четверг, 28 марта 2019, 12:14

За Владимира Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 29,1% избирателей, а Юлия Тимошенко опережает Петра Порошенко на 0,7%, то есть в пределах погрешности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг", проведенного с 18 по 26 марта.

Так, среди тех, кто определился с выбором и готов прийти на участок, Тимошенко поддержали 16% респондентов, а Порошенко 15,3%.

 

За Анатолия Гриценко готовы отдать голос 9,1%, за Юрия Бойко – 8,4%, за Александра Вилкула – 6,1%, за Олега Ляшко – 5,7% опрошенных.

Остальные кандидаты не набирают и 3%.

При этом на голосование готовы прийти порядка 85% респондентов (51,6% – точно пойдут, 33,6% скорее пойдут).

Не собираются голосовать 8,4% опрошенных. Затруднились ответить, за кого голосовать, еще 13,1% респондентов.

 

При этом для многих их выбор является не окончательным, наиболее уверены в своем выборе киевляне.

 

Зеленский может набрать в первом туре 31,4% голосов за счет сторонников других кандидатов, если тех не будет в списке.

Тимошенко в таком случае может нарастить свой рейтинг до 18,9%, а на позициях Порошенко "второй выбор" не отразится – 15,4%.

 

Институт имени Яременко и "Социальный мониторинг" провели два всеукраинских опроса: первая волна – 18-24 марта (выборка 2040 респондентов), вторая волна – 22-26 марта (выборка 2000 респондентов). Избирателей (людей старше 18 лет) опрашивали методом домашнего face-to-face интервью.

Стандартное отклонение +/- 2,2% для волн; при объединении массива данных (4040 респондентов) – 1,68%. Уровень кооперации респондентов: волна первая 57%, волна вторая 51%.

Напомним:

Алена Рощенко, УП
Темы: социологиявыборы президента 2019ЗеленскийТимошенкоПорошенко
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