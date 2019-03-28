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Убийство полицейских в Княжичах: двум подозреваемым светит пожизненное

Четверг, 28 марта 2019, 14:24

Генпрокуратура заявляет, что завершила досудебное расследование и ознакомила с его результатами служащих Нацполиции, которые устроили перестрелку в с. Княжичи, в результате чего погибли 4 полицейских.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

(Ранее в новостях сообщалось о 5 погибших. В ГПУ объяснили "Украинской правде", что погибли "4 полицейских и один нападавший").

Расследование велось в отношении 5 сотрудников Нацполиции, которые "организовали и обеспечили незаконное применение огнестрельного оружия в с. Княжичи".

"Установлено, что руководители ряда подразделений ГУ НП в Киеве... находясь в с. Княжичи... превышая предоставленную им власть..., действуя умышленно, незаконно и безосновательно организовали, а некоторые из них обеспечили применение и непосредственно применили огнестрельное оружие на поражение людей, что привело к смерти 4 сотрудников Нацполиции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что применение оружия привело к повреждению служебных машин и другого имущества полиции и нанесло материальный ущерб на более чем 3 миллиона гривен.

Действия пяти подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти, которое привело к тяжелым последствиям).

"Кроме этого действия одного из подозреваемых квалифицировали также по ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч. 2 ст. 15 УК (покушение на умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц), а еще двух по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, п. 1, 5 ст. 115 УК (организация умышленного убийства двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и покушение на умышленное убийство)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время все подозреваемые и их защитники ознакомились с материалами досудебного расследования.

"Обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования в указанном уголовном производстве направлены процессуальному руководителю для решения вопроса о его утверждении", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а двум из них в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним:

  • ГПУ заявляла о завершении расследования перестрелки в Княжичах еще почти год назад – в мае 2018 года.   
  • Смертельная перестрелка в Княжичах произошла ночью 4 декабря 2016 года. Тогда погибли 5 правоохранителей: двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, входивший в группу захвата.
  • 30 августа 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке.
  • В сентябре 2017 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и ношения электронного браслета для двух подозреваемых в расстреле полицейских в Княжичах: КОРДовцу Андрею Куряте, который руководил спецоперацией в Княжичах, и столичному следователю Роману Мариновскому.
  • Позже Куряту уволили с должности.
  • Но он обжаловал это решение, и уже в конце декабря 2017 года Окружной админсуд Киева восстановил Леонида Куряту в должности начальника уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киеве.
  • В ноябре 2017 гола Окружной админсуд также восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах.

Украинская правда

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Темы: полицияубийствоКиевская область
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