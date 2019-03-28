Выборы-2019: Аваков рассказал, что его беспокоит больше чем Нацдружины
Министр внутренних дел Арсен Аваков предполагает, что по результатам выборов разрыв между кандидатами в президенты может достигать всего 1,5-2% и, в таком случае, его беспокоят уличные бесконтрольные акции, а не Национальные дружины.
Об этом он сказал во время встречи с представителями Национального деминститута и Всемирного конгресса украинцев, сообщает пресс-служба МВД.
В частности, Аваков сказал, что обеспокоен вероятностью попытки дестабилизации ситуации в стране после объявления результатов выборов.
"Если предположить, что разрыв между кандидатами будет 1,5-2%, что скорее всего и будет, то в лучших "традициях" украинского общества, они получат все эти факты и будут ими апеллировать к обществу. И это проблема, потому что могут из-за этого происходить уличные бесконтрольные акции", - сказал он.
"В этом проблема, а не в Национальных дружинах. Это меня по-настоящему беспокоит. Я вижу в этом возможную дальнейшую дестабилизацию", - добавил Аваков.
По его словам, он встречался с каждым из ключевых кандидатов - с Порошенко, Тимошенко, Зеленским и Гриценко.
Министр сообщил, что говорил с кандидатами о шансах на победу каждого и призвал "не переходить границ, чтобы избежать дестабилизации в стране".
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Напомним:
- 20 марта послы стран "Большой семерки" в Украине опубликовали заявление, в котором выразили веру в то, что предстоящие выборы президента Украины будут "по-настоящему конкурентными". В заявлении не говорится об опасности экстремистских движений.
- 9 марта представители "Нацкорпуса" устроили в Киеве первую акцию с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Украины, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
- С тех пор протесты и акции проходили в разных городах Украины.
- Столкновения также случались в городах, где находился президент Петр Порошенко, активисты пытались прорваться к нему во время его выступления.
- В частности, 19 марта перед встречей Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национального жен" и "Национального корпуса" с правоохранителями.
- До этого аналогичные столкновения 9, 10 и 16 марта происходили возле Администрации президента, в центре Киева, в Полтаве и Черкассах.
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