Выборы-2019: Аваков рассказал, что его беспокоит больше чем Нацдружины

Министр внутренних дел Арсен Аваков предполагает, что по результатам выборов разрыв между кандидатами в президенты может достигать всего 1,5-2% и, в таком случае, его беспокоят уличные бесконтрольные акции, а не Национальные дружины.

Об этом он сказал во время встречи с представителями Национального деминститута и Всемирного конгресса украинцев, сообщает пресс-служба МВД.

В частности, Аваков сказал, что обеспокоен вероятностью попытки дестабилизации ситуации в стране после объявления результатов выборов.

"Если предположить, что разрыв между кандидатами будет 1,5-2%, что скорее всего и будет, то в лучших "традициях" украинского общества, они получат все эти факты и будут ими апеллировать к обществу. И это проблема, потому что могут из-за этого происходить уличные бесконтрольные акции", - сказал он.

"В этом проблема, а не в Национальных дружинах. Это меня по-настоящему беспокоит. Я вижу в этом возможную дальнейшую дестабилизацию", - добавил Аваков.

По его словам, он встречался с каждым из ключевых кандидатов - с Порошенко, Тимошенко, Зеленским и Гриценко.

Министр сообщил, что говорил с кандидатами о шансах на победу каждого и призвал "не переходить границ, чтобы избежать дестабилизации в стране".

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Напомним: