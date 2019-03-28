САП опубликовала список закрытых дел о незаконном обогащении

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Четверг, 28 марта 2019, 17:31

Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала перечень 65-ти уголовных дел, которые закрыли из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Об этом 28 марта сообщает пресс-служба САП.

"По состоянию на 28 марта 2019 года закрыто 65 уголовных производств. Ориентировочная сумма возможного незаконного обогащения по уголовным производствах, которые расследовали детективы НАБУ достигает 1 млрд 334 млн 446 тысяч грн, 1,137 млн долларов и 531 тысячу евро", - отметили в ведомстве.

В САП опубликовали весь перечень закрытых дел по хронологии регистрации в ЕРДР.

Дополняется...

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Напомним:

  • 26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
  • Отмену статьи не поддержали 4 из 18 судей Конституционного суда. Трое из них также выступили за отставку Станислава Шевчука с должности главы КС.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционная прокуратура Холодницкий Конституция суд


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