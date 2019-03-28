САП опубликовала список закрытых дел о незаконном обогащении

Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала перечень 65-ти уголовных дел, которые закрыли из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Об этом 28 марта сообщает пресс-служба САП.

"По состоянию на 28 марта 2019 года закрыто 65 уголовных производств. Ориентировочная сумма возможного незаконного обогащения по уголовным производствах, которые расследовали детективы НАБУ достигает 1 млрд 334 млн 446 тысяч грн, 1,137 млн долларов и 531 тысячу евро", - отметили в ведомстве.

В САП опубликовали весь перечень закрытых дел по хронологии регистрации в ЕРДР.

Дополняется...

Читайте также: Закрытие 65 дел НАБУ и потеря транша МВФ: последствия решения Конституционного суда

Больше о Конституционном суде читайте также: Кто пытается установить контроль над Конституцией

Напомним: