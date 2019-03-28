САП опубликовала список закрытых дел о незаконном обогащении

Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала перечень 65-ти уголовных дел, которые закрыли из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Об этом 28 марта сообщает пресс-служба САП.

"По состоянию на 28 марта 2019 года закрыто 65 уголовных производств. Ориентировочная сумма возможного незаконного обогащения по уголовным производствах, которые расследовали детективы НАБУ достигает 1 млрд 334 млн 446 тысяч грн, 1,137 млн долларов и 531 тысячу евро", - отметили в ведомстве.

В САП опубликовали весь перечень закрытых дел по хронологии регистрации в ЕРДР.

Прокуратура не называет фамилии лиц, чье состояние проверяла. Однако "Украинская правда", проанализировав информацию из открытых источников, установила имена части чиновников.

От 27.04.2016 относительно незаконного обогащения прокуроров Генпрокуратуры на сумму 10 млн грн (3 автомобиля стоимостью 3 млн грн, квартира - 4 млн грн, несколько земельных участков - 3 млн грн). Николай Бояркин – от 18.10.2016 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Государственной службы геологии и недр Украины на сумму 4,3 млн гривен (квартира – 3,5 млн грн, автомобиль 0,8 млн грн). Павел Ткачук – от 20.10.2016 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Национальной академии сухопутных войск на сумму 4,7 млн грн (дом стоимостью 3,2 млн грн и автомобиль стоимостью 1,5 млн грн). Дмитрий Сус - от 26.10.2016 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Генпрокуратуры на сумму 1 млн грн (автомобиль). Игорь Мосийчук - производство от 10.11.2016 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 1,5 млн грн (денежные активы). Евгений Дейдей – производство от 16.11.2016 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 6,2 млн грн (два автомобиля и недвижимость). От 21.11.2016 относительно незаконного обогащения прокурора Генпрокуратуры на сумму 2 млн грн (автомобиль - 1 млн грн, доля уставного капитала - 1 млн грн). От 09.12.2016 относительно незаконного обогащения судьи Подольского районного суда города Киева на сумму 3 млн грн (автомобиль - 1 млн грн, квартира - 2 млн грн). Павел Вовк – от 09.12.2016 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Окружного административного суда города Киева на сумму 12 млн грн (жилой дом - 3 млн грн, квартира - 7 млн ​​грн, автомобиль - 1 млн грн и зарубежные поездки). От 09.12.2016 относительно незаконного обогащения судей Окружного административного суда города Киева на сумму 8 млн грн (автомобиль - 2 млн грн, две квартиры - 4 млн грн и наличные средства - 2 млн грн). От 11.01.2017 относительно незаконного обогащения Народный депутат на сумму 13 млн грн (2 квартиры и наличные средства). Вадим Новинский - от 24.02.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 12 млн грн (корпоративные права в 9 хозяйствующих объектах). Сергей Князев – от 09.03.2017 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Национальной полиции на сумму 4 млн грн (квартира - 68 тыс. долл., жилой дом, несколько земельных участков и автомобилей суммарной стоимостью более 80 тыс. долл.). От 09.03.2017 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Государственной экологической инспекции в Николаевской области на сумму 1,2 млн грн (денежные активы). Павел Демчина – от 10.03.2017 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Службы безопасности на сумму 3,761 млн грн (2 автомобиля и 2 земельных участка). От 10.03.2017 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Стрыйской ОГНИ ГУ ГФС во Львовской области на сумму 227 тысяч 790 евро и 39,360 тысяч долларов (денежные средства). Дмитрий Белоцерковец - от 13.03.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 7,5 млн грн (земельный участок, частный дом, 2 квартиры на Печерске в Киеве). Олег Ляшко - от 29.03.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 700 тысяч долларов (жилье и наличные средства). от 12.04.2017 относительно незаконного обогащения должностных лиц из числа руководства Главного военного представительства Министерства обороны (передали своим близким родственникам в собственность 5 квартир в Киеве, одно нежилое помещение (под кафе) и 2 паркоместа). от 13.04.2017 относительно незаконного обогащения руководства Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины на сумму 26 млн грн (автомобиль Range Rower и 5-комнатная квартира на Печерске в Киеве). от 24.04.2017 относительно незаконного обогащения начальника управления Главной военной прокуратуры и руководителя одного из департаментов ФГВФЛ на сумму 8,5 млн грн (квартира и машиноместо). от 31.05.2017 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Национальной академии прокуратуры на сумму 2 млн грн (жилой дом). от 11.07.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 15,9 млн грн (квартира в Киеве стоимостью 10,9 млн грн, мебель общей стоимостью 140 тыс. евро, сертификаты казначейских обязательств - 499 тыс. грн, расходы на туристические поездки - 900 тыс. грн). от 20.07.2017 относительно незаконного обогащения начальника материальной части Национальной полиции на сумму 10 млн грн (автомобиль 2,5 млн грн, гостиничный комплекс 7,5 млн грн). Роман Сосков – от 03.08.2017 относительно незаконного обогащения заместителя прокурора Днепропетровской области на сумму 2,6 млн грн (квартира - 1 млн грн, коттедж – 1,4 млн грн и гараж – 0,2 млн грн). Сергей Левочкин - от 08.08.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 13 млн грн (13 млн грн наличных и жилой дом и земельный участок на территории коммуны Сен-Жан-Кап-Ферра округа Ницца, Французская Республика, стоимость которых не установлена). Сергей Крымчак - от 08.09.2017 относительно незаконного обогащения депутата Киевского горсовета на сумму 98 млн грн (корпоративные права в 5 субъектах хозяйствования и транспортное средство). от 19.09.2017 относительно незаконного обогащения должностного лица Администрации президента на сумму 102 млн грн (2 земельных участка и дом в Киеве). от 30.10.2017 относительно незаконного обогащения руководителя института политических и этнонациональных исследований имени А.Ф. Кураса НАН Украины на сумму 2 млн грн (денежные активы). Олег Голяшкин – от 06.11.2017 относительно незаконного обогащения судьи Высшего административного суда на сумму 1,7 млн грн (гараж в Киеве, мотоцикл Harley-davidson и наличные средства в сумме 38,5 тыс. долларов). Андрей Пащенко – от 14.11.2017 относительно незаконного обогащения бывшего руководителя Главного управления Миндоходов в Киеве на общую сумму 3,7 млн грн (квартира в Киеве). Андрей Портнов - от 27.11.2017 относительно незаконного обогащения советника президента Украины на сумму 26 млн грн (денежные активы). Кавилин Алексей – от 04.12.2017 относительно незаконного обогащения начальника Главного управления ГФС в Запорожской области на сумму 2,062 млн грн (денежные активы). от 20.12.2017 относительно незаконного обогащения заместителя Главного военного прокурора Генпрокуратуры на сумму 3 млн грн (денежные активы). от 18.01.2018 относительно незаконного обогащения руководством ГУ "Центр общественного здоровья Украины МЗ Украины" на сумму 10,7 млн грн (денежные активы). от 10.02.2018 относительно незаконного обогащения судьи Дружковского городского суда Донецкой области на сумму 853 тыс. грн (автомобиль Audi Q7). от 21.02.2018 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 4,45 млн грн (денежные активы). от 22.02.2018 относительно незаконного обогащения заместителя начальника отдела Волынской таможни ГФС на сумму 1,49 млн грн и 260,4 тысяч евро, находящихся на банковском счете в банке Греции. От 14.03.2018 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму почти 1,9 млн грн (частный дом в Киеве). от 28.03.2018 относительно незаконного обогащения депутата Киевского областного совета на сумму 42 780 евро и 397 550,96 долларов (денежные активы). от 11.04.2018 относительно незаконного обогащения заместителя прокурора Донецкой области на общую сумму 2 млн грн (жилой дом и земельный участок в Киевской области). от 16.04.2018 относительно незаконного обогащения Народного депутата на общую сумму более 18 млн грн (расходы на аренду виллы в Сен-Тропе, Французская Республика). от 18.04.2018 относительно незаконного обогащения Народного депутата на общую сумму 22,4 млн грн (денежные активы). Александр Данилюк - от 24.04.2018 относительно незаконного обогащения министра финансов на сумму 28,8 млн грн (квартиры в Лондоне, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Елена Яценко - от 22.05.2018 относительно незаконного обогащения судьей Высшего хозяйственного суда на сумму 3,6 млн грн (5 квартир в Киеве). от 05.06.2018 относительно незаконного обогащения судьей Высшего административного суда на сумму 18 млн грн (дом в Вене, Республика Австрия, Анталии, Турция, Франкфурте-на-Майне, Республика Германия, городе Дубай, ОАЭ). от 07.06.2018 относительно незаконного обогащения народным депутатом на сумму 25 млн грн (квартира на Печерске в Киеве, 2 элитных автомобиля). от 20.06.2018 относительно незаконного обогащения руководства Днепровского городского совета на сумму 50 млн грн (денежные активы). Ярослав и Богдан Дубневичи - от 26.06.2018 относительно незаконного обогащения Народными депутатами на сумму 489 млн грн (денежные активы, недвижимость в Украине, корпоративные права). от 26.06.2018 относительно незаконного обогащения народным депутатом на сумму 2 млн грн (денежные активы). от 09.07.2018 относительно незаконного обогащения заместителя председателя Государственной архивной службы на сумму 2 млн грн (яхта). от 25.07.2018 относительно незаконного обогащения бывшим судьей Верховного суда на сумму 3 млн грн (дом в Киевской области, автомобиля Porsche). Мирослав Продан - от 29.08.2018 относительно незаконного обогащения руководителя Государственной фискальной службы на сумму 88,1 млн грн (2 квартиры в ЖК "Французский квартал" в Киеве, 1 дом в Киевской области, 2 дома в Турецкой Республике, один автомобиль Mercedes-Benz GLE и два автомобиля Toyota Land Cruiser). от 13.09.2018 относительно незаконного обогащения Черкасского городского головы на сумму 4,5 млн грн (квартира, нежилое помещение и гараж в Черкассах, 2 автомобиля). от 25.09.2018 относительно незаконного обогащения судьи Киевского городского суда Одессы на сумму 3,5 млн грн (частный дом в Одессе). Сергей Семочко - от 03.10.2018 относительно незаконного обогащения руководителя председателя Службы внешней разведки на сумму 7,4 млн грн (3 жилых дома, 4 земельных участка в селе Козин Киевской области). от 10.10.2018 относительно незаконного обогащения заместителя председателя Харьковской ОГА на сумму 9 млн грн (земельные участки). от 02.11.2018 относительно незаконного обогащения председателя Львовского апелляционного административного суда на сумму 1,5 млн грн (нежилое помещение, 2 земельных участка и 1 квартира). от 16.11.2018 относительно незаконного обогащения должностного лица таможни территориального органа ГФС на сумму 30 тыс. евро (денежные активы). Геннадий Труханов - от 04.12.2018 относительно незаконного обогащения Одесского городского головы на сумму 115 млн грн (квартира и 2 нежилых помещения в Лондоне, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Вероятно, Вадим Сенин – от 20.12.2018 относительно незаконного обогащения судьи Соломенского районного суда Киева на сумму 1,03 млн грн (квартира в Киеве). Олег Аркуша – от 20.12.2018 относительно незаконного обогащения начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области (денежные активы). от 21.12.2018 относительно незаконного обогащения должностного лица Государственной пограничной службы на сумму 2 млн грн (квартира). от 18.01.2019 относительно незаконного обогащения заместителя директора - начальника управления экономики Департамента здравоохранения КГГА на сумму 2,6 млн грн (автомобиль Porsche). от 10.01.2019 относительно незаконного обогащения старшего следователя Генпрокуратуры на сумму 6 млн грн (дом в селе Козин Киевской области).

Новость исправлена в пункте 39 перечня. Ранее там ошибочно был указан нардеп Юрий Марокко. Дело против депутата было закрыто раньше, до признания статьи о незаконном обогащении неконституционной.

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Напомним: