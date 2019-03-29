Тимошенко заявила, что в случае ее поражения на выборах Майдана не будет

Кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что после выборов в Украине ее политсила не будет инициировать массовых протестов или акций.

Об этом она сказала в эфире телеканала "1+1".

"Хочу сейчас успокоить всех, кто меня слышит. Я знаю, что сейчас как-то агрессивно нагнетается ситуация в стране - говорят о каких-то новые Майданах, восстаниях, силовых противостояниях ...

Могу вам сказать - ничего подобного не будет", - подчеркнула Тимошенко в ответ на комментарий о возможности акций протеста, инициированных ее политсилой в случае проигрыша на выборах.

В то же время лидер "Батькивщины" намекнула, что не допускает своего поражения на выборах.

"Будьте абсолютно спокойны. Вы знаете, что рейтинги и соцопросы - это абсолютно купленные, перекупленные, искаженные политические технологии, на которые я прошу всю страну не обращать внимания", - добавила она.

Напомним:

По результатам опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг", проведенного с 18 по 26 марта, за Владимира Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 29,1% избирателей, а Юлия Тимошенко опережает Петра Порошенко на 0,7%, то есть в пределах погрешности.

По последним результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 22-27 марта, Зеленский остается лидером президентского рейтинга, его поддерживают 26,6% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию делят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать по 17% избирателей.

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