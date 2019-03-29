Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканалу "Наш", который принадлежит внефракционному депутату и экс-кандидату в президенты Евгению Мураеву.

Такое решение Нацсовет принял на заседании 28 марта после внеплановой проверки канала, сообщает пресс-служба.

"Регулятор обратится в суд, чтобы аннулировать лицензию каналу "Макси-ТВ" ("Наш" –ред.), который самовольно, без внесения изменений в лицензию, заменил программную концепцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вещателю уже выносили предупреждения после проверки в декабре 2018 года. Тогда канал обязали в течение 2 недель привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона.

Однако вещатель этих требований не выполнил и продолжал работать в формате, который не соответствует лицензионным условиям.

В Нацсовете напомнили, что "Наш" по лицензии является культурологически-развлекательным каналом с фильмопоказом, но фактически работает как информационно-аналитический.

Сообщается, что за обращение в суд члены Нацсовета проголосовали единогласно, а представители канала, несмотря на приглашение и объявления на сайте, на заседание не пришли.

Напомним: