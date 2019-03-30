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Оккупанты выселяют единственный храм ПЦУ из здания в центре Симферополя

Суббота, 30 марта 2019, 01:34
Оккупанты выселяют единственный храм ПЦУ из здания в центре Симферополя

Российские оккупационные власти Крыма направили иск в контролируемый ими же "суд" с требованием освободить здание в центре Симферополя, которое сейчас занимает Православная церковь Украины (ПЦУ).

Об этом рассказала российскому информационному агентству ТАСС так называемая министр земельных и имущественных отношений Крыма Анна Анюхина, сообщает Крым.Реалии.

По ее словам ПЦУ не переоформила необходимые документы и "находится вне правового поля".

"Данная религиозная организация свои учредительные документы в соответствие с законодательством России не привела и не является сейчас на территории Крыма плательщиком налогов, нигде на учете органов юстиции не состоит. В связи с тем, что у этой организации нет оснований находиться в помещении, Минимуществом и принимаются меры об освобождении данного помещения, и предъявлен соответствующий иск в суд", – сказала Анюхина.

Накануне Крым.Реалии сообщали, что в Симферополе на земельных участках, выделенных бывшей Крымской епархии УПЦ КП, начали строить жилищный комплекс для сотрудников ФСБ России.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что управление Крымской епархии ПЦУ получило письмо от так называемого Министерства земельных и имущественных отношений Крыма о досрочном расторжении аренды на здание в Симферополе, где находится храм Православной церкви Украины.
  • Оккупанты требовали освободить помещение в начале марта.
  • 28 января 2019 года в оккупированном Крыму так называемый арбитражный суд постановил изъять из собственности Крымской епархии УПЦ КП помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и Ольги.
  • Соглашение о предоставлении УПЦ (КП) помещения в Симферополе для Кафедрального собора и управления Крымской епархии заключили еще в 2002 году.

Темы: Крымоккупацияцерковьправа человека
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