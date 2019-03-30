Оккупанты выселяют единственный храм ПЦУ из здания в центре Симферополя

Российские оккупационные власти Крыма направили иск в контролируемый ими же "суд" с требованием освободить здание в центре Симферополя, которое сейчас занимает Православная церковь Украины (ПЦУ).

Об этом рассказала российскому информационному агентству ТАСС так называемая министр земельных и имущественных отношений Крыма Анна Анюхина, сообщает Крым.Реалии.

По ее словам ПЦУ не переоформила необходимые документы и "находится вне правового поля".

"Данная религиозная организация свои учредительные документы в соответствие с законодательством России не привела и не является сейчас на территории Крыма плательщиком налогов, нигде на учете органов юстиции не состоит. В связи с тем, что у этой организации нет оснований находиться в помещении, Минимуществом и принимаются меры об освобождении данного помещения, и предъявлен соответствующий иск в суд", – сказала Анюхина.

Накануне Крым.Реалии сообщали, что в Симферополе на земельных участках, выделенных бывшей Крымской епархии УПЦ КП, начали строить жилищный комплекс для сотрудников ФСБ России.

Напомним: