Болтон: США рассматривают войска РФ в Венесуэле как прямую угрозу региону

Белый дом предостерег Россию и другие страны, поддерживающие президента Николаса Мадуро, против отправки войск и военной техники в Венесуэлу, заявив, что Соединенные Штаты будут рассматривать такие действия как "прямую угрозу" безопасности региона.

Об этом пишет Reuters.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сделал второе предупреждение РФ в резком официальном заявлении.

"Мы настоятельно предостерегаем сторонников, находящихся за пределами Западного полушария, от развертывания военных активов в Венесуэле или где-либо еще в полушарии с намерением начать или расширить военные операции", - сказал Болтон.

"Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе. Мы будем отстаивать и защищать интересы Соединенных Штатов и наших партнеров в Западном полушарии", - подчеркнул он.

Специальный представитель США в Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая в Госдепартаменте, отметил, что госсекретарь США Майк Помпео получил список вариантов ответа на растущее присутствие России в Венесуэле, включая новые санкции.

"У нас есть варианты и для россиян было бы ошибкой думать, что у них здесь свобода действий. Это не так", - сказал Абрамс.

Напомним: