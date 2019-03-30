Болтон: США рассматривают войска РФ в Венесуэле как прямую угрозу региону
Белый дом предостерег Россию и другие страны, поддерживающие президента Николаса Мадуро, против отправки войск и военной техники в Венесуэлу, заявив, что Соединенные Штаты будут рассматривать такие действия как "прямую угрозу" безопасности региона.
Об этом пишет Reuters.
Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сделал второе предупреждение РФ в резком официальном заявлении.
"Мы настоятельно предостерегаем сторонников, находящихся за пределами Западного полушария, от развертывания военных активов в Венесуэле или где-либо еще в полушарии с намерением начать или расширить военные операции", - сказал Болтон.
"Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе. Мы будем отстаивать и защищать интересы Соединенных Штатов и наших партнеров в Западном полушарии", - подчеркнул он.
Специальный представитель США в Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая в Госдепартаменте, отметил, что госсекретарь США Майк Помпео получил список вариантов ответа на растущее присутствие России в Венесуэле, включая новые санкции.
"У нас есть варианты и для россиян было бы ошибкой думать, что у них здесь свобода действий. Это не так", - сказал Абрамс.
Напомним:
- В международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
- По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар.
- Также сообщалось, что самолеты доставили 35 тонн груза.
- 21 января в Венесуэле группа военных совершила попытку отстранить от власти действующего президента Николаса Мадуро, который занимает должность с 2013 года.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента.
- Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США после того, как президент США Дональд Трамп поддержал Гуайдо.
- ЕС, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
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