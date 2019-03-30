РосСМИ: Гриб прекратил голодовку
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис заявил, что украинский политзаключенный Павел Гриб, приговоренный в РФ к 6 годам прекратил голодовку, которую объявил 25 марта.
Об этом 30 марта сообщает российский "Интерфакс".
"29 марта Гриб написал заявление о прекращении голодовки. До этого руководство СИЗО разъяснило ему возможные последствия голодовки. Видимо, за несколько дней без пищи он их уже частично прочувствовал", - заявил глава ОНК Ростовской области.
Петрашис заявил также, что Гриб уже принимает пищу и "чувствует себя удовлетворительно".
"Накануне его возили на обследование в больницу ФСИН (МОТБ-19). ... В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве не нуждается", - сообщил он.
Напомним,
- 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Гриб объявил голодовку.
- Перед приговором политзаключенный выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".
- 25 марта Петрашис заявил, что из-за объявленной голодовки Гриба перевели в отдельную камеру.
- 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии, а украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ему требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое.
- 26 марта Денисова направила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Гриба и заявила об угрозе его жизни в связи с голодовкой.