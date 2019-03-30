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РосСМИ: Гриб прекратил голодовку

Суббота, 30 марта 2019, 13:38
РосСМИ: Гриб прекратил голодовку

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис заявил, что украинский политзаключенный Павел Гриб, приговоренный в РФ к 6 годам прекратил голодовку, которую объявил 25 марта.

Об этом 30 марта сообщает российский "Интерфакс". 

"29 марта Гриб написал заявление о прекращении голодовки. До этого руководство СИЗО разъяснило ему возможные последствия голодовки. Видимо, за несколько дней без пищи он их уже частично прочувствовал", - заявил глава ОНК Ростовской области.  

Петрашис заявил также, что Гриб уже принимает пищу и "чувствует себя удовлетворительно".

"Накануне его возили на обследование в больницу ФСИН (МОТБ-19).  ... В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве не нуждается", - сообщил он.

Напомним,

  • 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Гриб объявил голодовку.
  • Перед приговором политзаключенный выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".
  • 25 марта Петрашис заявил, что из-за объявленной голодовки Гриба перевели в отдельную камеру. 
  • 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии, а украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ему требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое.
  • 26 марта Денисова направила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Гриба и заявила об угрозе его жизни в связи с голодовкой.  

Темы: политзаключенныеРосcия
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