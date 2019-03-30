РосСМИ: Гриб прекратил голодовку

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис заявил, что украинский политзаключенный Павел Гриб, приговоренный в РФ к 6 годам прекратил голодовку, которую объявил 25 марта.

Об этом 30 марта сообщает российский "Интерфакс".

"29 марта Гриб написал заявление о прекращении голодовки. До этого руководство СИЗО разъяснило ему возможные последствия голодовки. Видимо, за несколько дней без пищи он их уже частично прочувствовал", - заявил глава ОНК Ростовской области.

Петрашис заявил также, что Гриб уже принимает пищу и "чувствует себя удовлетворительно".

"Накануне его возили на обследование в больницу ФСИН (МОТБ-19). ... В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве не нуждается", - сообщил он.

Напомним,