Зеленский ответил на предложение Порошенко относительно дебатов
Воскресенье, 31 марта 2019, 23:01
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам с действующим главой государства Петром Порошенко накануне второго тура выборов.
Об этом он сказал журналистам 31 марта в собственном избирательном штабе.
"Да я готов! Порошенко, не Порошенко, какая мне разница?", - ответил он на вопрос журналиста, готов ли он к дебатам с Порошенко.
По его словам, ближе ко второму туру выборов, он озвучит пятерку членов своей команды.
На вопрос, кто будет премьер-министром, он сказал: "Специалист" и добавил, что сейчас фамилии нет.
Ранее Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.
Напомним:
- Результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00 свидетельствуют о победе Владимира Зеленского, за которого отдали голоса 30,4% опрошенных украинцев.
- Второе место по данным социологов, занимает действующий президент Петр Порошенко с результатом 17,8%, а третье место Юлия Тимошенко с 14,2% электоральной поддержки.
- Ранее Зеленский заявил, что ему все равно с кем быть во втором туре.
- Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского".
Алена Мазуренко, УП