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Зеленский ответил на предложение Порошенко относительно дебатов

Воскресенье, 31 марта 2019, 23:01

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам с действующим главой государства Петром Порошенко накануне второго тура выборов.

Об этом он сказал журналистам 31 марта в собственном избирательном штабе.

"Да я готов! Порошенко, не Порошенко, какая мне разница?", - ответил он на вопрос журналиста, готов ли он к дебатам с Порошенко.

По его словам, ближе ко второму туру выборов, он озвучит пятерку членов своей команды.

На вопрос, кто будет премьер-министром, он сказал: "Специалист" и добавил, что сейчас фамилии нет.

Ранее Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.

Напомним:

  • Результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00 свидетельствуют о победе Владимира Зеленского, за которого отдали голоса 30,4% опрошенных украинцев.
  • Второе место по данным социологов, занимает действующий президент Петр Порошенко с результатом 17,8%, а третье место Юлия Тимошенко с 14,2% электоральной поддержки.
  • Ранее Зеленский заявил, что ему все равно с кем быть во втором туре.
  • Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского".

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийПорошенкодебаты
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