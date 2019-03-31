Зеленский ответил на предложение Порошенко относительно дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам с действующим главой государства Петром Порошенко накануне второго тура выборов.

Об этом он сказал журналистам 31 марта в собственном избирательном штабе.

"Да я готов! Порошенко, не Порошенко, какая мне разница?", - ответил он на вопрос журналиста, готов ли он к дебатам с Порошенко.

По его словам, ближе ко второму туру выборов, он озвучит пятерку членов своей команды.

На вопрос, кто будет премьер-министром, он сказал: "Специалист" и добавил, что сейчас фамилии нет.

Ранее Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.

Напомним: