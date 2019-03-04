В МИД РФ пообещали довести до конца историю со Скрипалями

В российском дипведомстве жалуются, что не могут получить от британской стороны подробности отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери и обещают, что "не спустят на тормозах" эту тему.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете "Комсомольская правда".

По ее словам, российской стороне не хватает подробностей о событиях того дня, когда были отравлены Скрипали.

Захарова также заявила, что РФ не подает иск против премьер-министра Великой Британии Терезы Мэй с обвинениями во лжи, посколько по этому делу российская сторона ведет "собственное следствие".

"Если кому-то где-то кажется на Западе ли, в Великобритании ли, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются", - заявила она.

"Мы люди вежливые и терпеливые. Сочетание этих двух факторов может быть фатальным для некоторых скептиков. Думаю, эта история будет доведена до логического завершения", - продолжила Захарова, добавив, что против РФ выдвинуты слишком тяжелые обвинения, чтобы просто "перевернуть страницу".

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