В МИД РФ пообещали довести до конца историю со Скрипалями
В российском дипведомстве жалуются, что не могут получить от британской стороны подробности отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери и обещают, что "не спустят на тормозах" эту тему.
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете "Комсомольская правда".
По ее словам, российской стороне не хватает подробностей о событиях того дня, когда были отравлены Скрипали.
Захарова также заявила, что РФ не подает иск против премьер-министра Великой Британии Терезы Мэй с обвинениями во лжи, посколько по этому делу российская сторона ведет "собственное следствие".
"Если кому-то где-то кажется на Западе ли, в Великобритании ли, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются", - заявила она.
"Мы люди вежливые и терпеливые. Сочетание этих двух факторов может быть фатальным для некоторых скептиков. Думаю, эта история будет доведена до логического завершения", - продолжила Захарова, добавив, что против РФ выдвинуты слишком тяжелые обвинения, чтобы просто "перевернуть страницу".
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и про подозреваемых русских "Боширов"-Чепига и "Петров"-Мишкин. Что известно о приключениях "Солсберийского туристов"
Напоминаем:
- 66-летнего Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Они были доставлены в отдел интенсивной терапии окружной больницы Солсбери.
- Юлию Скрипаль выписали 9 апреля и переместили в безопасное место. Она передала СМИ видеообращение.
- Бывший разведчик Сергей Скрипаль после покушения ни разу не появлялся в СМИ или на публике.
- 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.
- Журналисты узнали, что один из подозреваемых в отравлении скрипача, называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".
- Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.
- Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.
- Президент РФ якобы вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".
- Также в Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.
- Позже стало известно о еще одном российском подозреваемом, известном под вымышленным именем "Сергей Федотов".
- В феврале 2019 года полиция Великобритании заявила, что ведет расследование в отношении еще двух российских агентов, подозреваемых в отравлении в Солсбери. Общее количество возможных российских участников попытки убийства Скрипалей составляет пять человек.