Тимошенко намекнула, где видит Авакова в случае ее президентства

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко комментируя будущее главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова в случае ее президентства, заявила, что первоочередная задача президента "это не девочек менять".

Об этом политик сказала в комментарии программе "Схемы".

На вопрос, есть ли шансы у Авакова остаться на должности, если она станет президентом, Тимошенко ответила, что "перетасовка кадров" будет не первоочередной ее задачей.

"Вы знаете, я думаю президент, когда придет, будет... У президента очень мало депутатов в парламенте. Если мы победим, там будет 20 человек всего. И поэтому наша задача не сразу перетасовывать кадры, а немедленно принять новую Конституцию", - заявила Тимошенко

"Поэтому я думаю, что первое, что нужно делать, это не девочек менять, а систему", - добавила она.

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Напомним: