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Тимошенко намекнула, где видит Авакова в случае ее президентства

Понедельник, 4 марта 2019, 14:07
Тимошенко намекнула, где видит Авакова в случае ее президентства

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко комментируя будущее главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова в случае ее президентства, заявила, что первоочередная задача президента "это не девочек менять".

Об этом политик сказала в комментарии программе "Схемы".

На вопрос, есть ли шансы у Авакова остаться на должности, если она станет президентом, Тимошенко ответила, что "перетасовка кадров" будет не первоочередной ее задачей.

"Вы знаете, я думаю президент, когда придет, будет... У президента очень мало депутатов в парламенте. Если мы победим, там будет 20 человек всего. И поэтому наша задача не сразу перетасовывать кадры, а немедленно принять новую Конституцию", - заявила Тимошенко

"Поэтому я думаю, что первое, что нужно делать, это не девочек менять, а систему", - добавила она.

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Напомним:

  • Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе. По словам министра, "это не политика и не избирательная кампания - это бл*дство".
  • В полиции отметили участникам избирательной гонки, что работают вне политики.
  • По состоянию на 24 февраля правоохранители зарегистрировали 1871 обращение о нарушениях, касающиеся избирательной кампании, возбуждено 89 уголовных производств.
  • Штабы кандидатов в президенты лидеры "Батькивщины" Юлии Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко обвиняют друг друга в подкупе избирателей.
  • Тимошенко считает главу Министерства внутренних дел Арсена Аваковалучшим борцом с фальсификацией выборов.
  • Выборы президента пройдут в воскресенье, 31 марта.

Украинская правда

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Темы: ТимошенкоАваковвыборы президента 2019
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