Убийство Гандзюк: суд отказал прокурорам, Мангер свободен от обязательств

Суд отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Соответствующее решение вынес судья Шевченковского райсуда Киева 4 марта, передает "Громадське ТВ".

Как сообщил адвокат Мангера Александр Шадрин, это означает, что залог в размере 2 497 000 300 гривен остается бессрочной мерой пресечения.

Также Мангер обязан являться к следователю, однако с него снимут браслет и он сможет передвигаться за пределами Херсона. Кроме того ему возвращают загранпаспорт.

Эту информацию подтвердила прокурор Виктория Калита.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры "Украинской правде" сообщили, что ГПУ будет готовить новое ходатайство об избрании меры пресечения.

Адвокат подозреваемого Дмитрий Ильченко уточнил "Укринформу", что срок действия обязательств Мангера - носить браслет и не выезжать за пределы Херсона закончился еще 3 марта.

При этом адвокат заверил, что Мангер в дальнейшем будет появляться к следователю по первому вызову.

Кроме того, в понедельник Шевченковский райсуд столицы не смог рассмотреть ходатайство Генпрокуратуры об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета. Заседание должно было состояться в 10:00 4 марта. Однако, из-за больничного судьи заседание отменили.

Напомним: