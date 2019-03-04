Убийство Гандзюк: суд отказал прокурорам, Мангер свободен от обязательств
Суд отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Соответствующее решение вынес судья Шевченковского райсуда Киева 4 марта, передает "Громадське ТВ".
Как сообщил адвокат Мангера Александр Шадрин, это означает, что залог в размере 2 497 000 300 гривен остается бессрочной мерой пресечения.
Также Мангер обязан являться к следователю, однако с него снимут браслет и он сможет передвигаться за пределами Херсона. Кроме того ему возвращают загранпаспорт.
Эту информацию подтвердила прокурор Виктория Калита.
В пресс-службе Генеральной прокуратуры "Украинской правде" сообщили, что ГПУ будет готовить новое ходатайство об избрании меры пресечения.
Адвокат подозреваемого Дмитрий Ильченко уточнил "Укринформу", что срок действия обязательств Мангера - носить браслет и не выезжать за пределы Херсона закончился еще 3 марта.
При этом адвокат заверил, что Мангер в дальнейшем будет появляться к следователю по первому вызову.
Кроме того, в понедельник Шевченковский райсуд столицы не смог рассмотреть ходатайство Генпрокуратуры об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета. Заседание должно было состояться в 10:00 4 марта. Однако, из-за больничного судьи заседание отменили.
Напомним:
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто бы организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
- Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
- Мангер надели электронный браслет. Он уверял, что никуда не убежит и даже вернулся на работу в облсовет.
- В интервью "Украинской правде" Мангер заявил, что Гандзюк имела конфликты с различными властными структурами и даже с Петром Порошенко.
- В Администрации президента заверили, что у него не было конфликта с херсонской активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла через два месяца после того, как ее облили кислотой.
- В Службе безопасности сообщали, что Мангер дважды во время проведения допросов отказался давать показания.