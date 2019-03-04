Убийство Гандзюк: суд отказал прокурорам, Мангер свободен от обязательств

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Понедельник, 4 марта 2019, 16:15

Суд отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Соответствующее решение вынес судья Шевченковского райсуда Киева 4 марта, передает "Громадське ТВ".

Как сообщает журналистка Марьяна Пьецух, судья не нашел оснований продлить Мангеру меру пресечения в виде ареста с правом залога.

"А сейчас и без залога может гулять. И паспорта ему должны вернуть в таком случае", - возмущается Пьецух. По ее мнению, позиция Генпрокуратуры в суде была слабой.

"Прокуроры (сторона обвинения) в этом деле откровенно слабы на фоне адвокатов-троллей. И когда в пятницу прокурор тупо убегал от журналистов, которые просили комментарий - о многом говорит", - считает журналистка.

Напомним:

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто бы организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
  • Мангер надели электронный браслет. Он уверял, что никуда не убежит и даже вернулся на работу в облсовет.
  • В интервью "Украинской правде" Мангер заявил, что Гандзюк имела конфликты с различными властными структурами и даже с Петром Порошенко.
  • В Администрации президента заверили, что у него не было конфликта с херсонской активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла через два месяца после того, как ее облили кислотой.
  • В Службе безопасности сообщали, что Мангер дважды во время проведения допросов отказался давать показания.

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Темы: нападение на Гандзюк


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