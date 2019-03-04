Убийство Гандзюк: суд отказал прокурорам, Мангер свободен от обязательств

Суд отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Соответствующее решение вынес судья Шевченковского райсуда Киева 4 марта, передает "Громадське ТВ".

Как сообщает журналистка Марьяна Пьецух, судья не нашел оснований продлить Мангеру меру пресечения в виде ареста с правом залога.

"А сейчас и без залога может гулять. И паспорта ему должны вернуть в таком случае", - возмущается Пьецух. По ее мнению, позиция Генпрокуратуры в суде была слабой.

"Прокуроры (сторона обвинения) в этом деле откровенно слабы на фоне адвокатов-троллей. И когда в пятницу прокурор тупо убегал от журналистов, которые просили комментарий - о многом говорит", - считает журналистка.

Напомним: