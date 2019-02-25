Мангер: Я жертва, а у Гандзюк был конфликт и с Порошенко

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заявляет, что активистка Екатерина Гандзюк имела конфликты с различными властными структурами и даже с президентом Петром Порошенко.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Да у нее был конфликт и с прокуратурой! У нее конфликт был с президентом Украины, почитайте ее посты относительно Порошенко. Я почитал, так она всех поливала", - заявил Мангер.

Он утверждает, что является жертвой по делу об убийстве и виновен только в том, что знал подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина.

"Я сегодня являюсь жертвой, поскольку я знал господина Левина. Никто не отрабатывал круг подозреваемых, с кем он (Левин – ред.) общался, с кем имел бизнес. Никто ни разу не отработал круг подозреваемого. Но из-за того, что в этом кругу есть Мангер, он его знал, то давайте на него", - возмутился председатель Херсонского облсовета.

Мангер не отрицает, что Гандзюк могла с ним конфликтовать, но, говорит, сам с ней конфликтов не имел.

"Может, у нее был со мной конфликт, а я этого не знал. Но у меня с ней не было конфликта. Лично я один раз с ней общался в 2015 году, как раз когда меня принимали в партию. Она встала во время заседания и задала вопрос, был ли я членом Партии регионов. Я ответил, что не был", - добавил он.

Мангер говорит, что к убийству Гандзюк может быть причастен экс-глава СБУ Херсонской области Данило Доценко, который сейчас возглавляет Департамент защиты национальной государственности СБУ, а ранее требовал, чтобы Мангер вышел из партии "Батькивщина".

"Когда господин Доценко был здесь, он меня неоднократно приглашал к себе. В присутствии других силовиков был один вопрос: "Покинь "Батькивщину", тогда останешься председателем областного совета. У меня задача – чтобы тебя не было на посту главы областного совета от "Батькивщины"", - сказал Мангер.

Он заявляет, что Гандзюк якобы тесно сотрудничала с СБУ.

"Знаю, что она тесно с ним сотрудничала, он об этом говорил", - подчеркнул председатель Херсонского облсовета.

Он также считает странным, что в деле об убийстве исчезли телефон и планшет Ганздюк, которые после ее смерти ее же отец отдал якобы друзьям Екатерины.

"И телефон, и планшет исчезают. Их нет в материалах следствия, в материалах дела. А в телефоне же есть информация, с кем она общалась. Почему эти телефоны до сих пор не найдены и не привлечены к делу? Значит, там есть что-то, что кто-то не хочет, чтобы было доступной информацией?"", - спрашивает Мангер.

Он также намекает, что Ганзюк могли физически уничтожить.

"В палате интенсивной терапии в воскресенье умирает человек, который должен был уже выписываться на реабилитацию (по данным УП, Екатерине Гандзюк еще должны были провести операции по пересадке кожи, и речь о реабилитации на тот момент не шла – ред.) Но потом она умирает. Сначала нам говорят, что из-за тромба, потом, что остановились почки, а потом вообще засекретили все дело и сказали, что смерть наступила в результате ожогов. Где результаты экспертизы? Ее имя используют для дискредитации и в политических играх", - отмечает Мангер.

Он убежден, что виновных в этом деле найдут, только когда президентом станет Юлия Тимошенко.

"Я считаю, что, когда Юлия Владимировна станет президентом, вот тогда этому событию будет дана честная, правовая оценка будет честно завершено расследование, и тогда очень быстро найдутся те, кто это выполнил, заказал", - подытожил Мангер.

Подробнее читайте в интервью Мангера: "Когда Тимошенко станет президентом, быстро найдутся те, кто заказал Гандзюк"

Напомним: