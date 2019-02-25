Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мангер: Я жертва, а у Гандзюк был конфликт и с Порошенко

Понедельник, 25 февраля 2019, 09:19

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заявляет, что активистка Екатерина Гандзюк имела конфликты с различными властными структурами и даже с президентом Петром Порошенко.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Да у нее был конфликт и с прокуратурой! У нее конфликт был с президентом Украины, почитайте ее посты относительно Порошенко. Я почитал, так она всех поливала", - заявил Мангер.

Он утверждает, что является жертвой по делу об убийстве и виновен только в том, что знал подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина. 

"Я сегодня являюсь жертвой, поскольку я знал господина Левина. Никто не отрабатывал круг подозреваемых, с кем он (Левин – ред.) общался, с кем имел бизнес. Никто ни разу не отработал круг подозреваемого. Но из-за того, что в этом кругу есть Мангер, он его знал, то давайте на него", - возмутился председатель Херсонского облсовета.

Мангер не отрицает, что Гандзюк могла с ним конфликтовать, но, говорит, сам с ней конфликтов не имел.

"Может, у нее был со мной конфликт, а я этого не знал. Но у меня с ней не было конфликта. Лично я один раз с ней общался в 2015 году, как раз когда меня принимали в партию. Она встала во время заседания и задала вопрос, был ли я членом Партии регионов. Я ответил, что не был", - добавил он.

Мангер говорит, что к убийству Гандзюк может быть причастен экс-глава СБУ Херсонской области Данило Доценко, который сейчас возглавляет Департамент защиты национальной государственности СБУ, а ранее требовал, чтобы Мангер вышел из партии "Батькивщина".

"Когда господин Доценко был здесь, он меня неоднократно приглашал к себе. В присутствии других силовиков был один вопрос: "Покинь "Батькивщину", тогда останешься председателем областного совета. У меня задача – чтобы тебя не было на посту главы областного совета от "Батькивщины"", - сказал Мангер.

Он заявляет, что Гандзюк якобы тесно сотрудничала с СБУ.

"Знаю, что она тесно с ним сотрудничала, он об этом говорил", - подчеркнул председатель Херсонского облсовета.

Он также считает странным, что в деле об убийстве исчезли телефон и планшет Ганздюк, которые после ее смерти ее же отец отдал якобы друзьям Екатерины.

"И телефон, и планшет исчезают. Их нет в материалах следствия, в материалах дела. А в телефоне же есть информация, с кем она общалась. Почему эти телефоны до сих пор не найдены и не привлечены к делу? Значит, там есть что-то, что кто-то не хочет, чтобы было доступной информацией?"", - спрашивает Мангер.

Он также намекает, что Ганзюк могли физически уничтожить.

"В палате интенсивной терапии в воскресенье умирает человек, который должен был уже выписываться на реабилитацию (по данным УП, Екатерине Гандзюк еще должны были провести операции по пересадке кожи, и речь о реабилитации на тот момент не шла – ред.) Но потом она умирает. Сначала нам говорят, что из-за тромба, потом, что остановились почки, а потом вообще засекретили все дело и сказали, что смерть наступила в результате ожогов. Где результаты экспертизы? Ее имя используют для дискредитации и в политических играх", - отмечает Мангер.

Он убежден, что виновных в этом деле найдут, только когда президентом станет Юлия Тимошенко.

"Я считаю, что, когда Юлия Владимировна станет президентом, вот тогда этому событию будет дана честная, правовая оценка будет честно завершено расследование, и тогда очень быстро найдутся те, кто это выполнил, заказал", - подытожил Мангер.

Подробнее читайте в интервью Мангера: "Когда Тимошенко станет президентом, быстро найдутся те, кто заказал Гандзюк"

Напомним: 

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Мангер готовил убийство Гандзюк.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
  • 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
  • Левин является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, и на начало декабря 2018 года находился в Доминикане.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
  • После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
  • 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.
  • Также сообщалось, что за неделю до нападения на активистку Екатерину Гандзюк юрист председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера сдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападение на ГандзюкубийствоХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
нападение на Гандзюк
Дело Кати Гандзюк. Феномен гражданского общества
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: