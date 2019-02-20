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Мангер уже дважды отказался дать показания по делу Гандзюк – СБУ

Среда, 20 февраля 2019, 16:30
Мангер уже дважды отказался дать показания по делу Гандзюк – СБУ

В Службе безопасности заявляют, что подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер уже дважды во время проведения допросов отказался давать показания.

Об этом говорится в сообщении СБУ от 20 февраля.

СБУ отмечает, что в ходе судебного заседания Мангер неоднократно подчеркивал готовность предоставить показания следствию по поводу предъявленного ему подозрению в совершении организации убийства Гандзюк, а также выдвинутой им версии о якобы причастности к этому преступлению сотрудника СБУ Даниила Доценко и пройти экспертное исследование с использованием компьютерного полиграфа.

"Однако, 15 февраля 2019 года во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст. 63 Конституции Украины", - отмечают в СБУ.

По данным спецслужбы, 20 февраля Мангер повторно отказался от предложения следователя дать показания.

"Такая позиция Мангера противоречит сделанным его заявлениям во время судебного разбирательства и свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины в уголовном производстве и сознательном уклонении от участия в экспертном исследовании с использованием компьютерного полиграфа", - отмечают в СБУ.

Орган предварительного расследования также призвал сторону защиты не делать голословных заявлений, "необоснованно обвиняя при этом в совершении особо тяжкого преступления сотрудника СБ Украины".

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Напомним:

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн.
  • Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
  • Адвокат Мангера внес залог и председатель облсовета вышел на свободу.
  • 18 февраля председатель областного совета Херсонской области вышел на работу.
  • 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на меру пресечения подозреваемому Мангеру.

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкСБУ
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