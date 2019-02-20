Мангер уже дважды отказался дать показания по делу Гандзюк – СБУ

1360 просмотров
Среда, 20 февраля 2019, 17:30

В Службе безопасности заявляют, что подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер уже дважды во время проведения допросов отказался давать показания.

Об этом говорится в сообщении СБУ от 20 февраля.

СБУ отмечает, что в ходе судебного заседания Мангер неоднократно подчеркивал готовность предоставить показания следствию по поводу предъявленного ему подозрению в совершении организации убийства Гандзюк, а также выдвинутой им версии о якобы причастности к этому преступлению сотрудника СБУ Даниила Доценко и пройти экспертное исследование с использованием компьютерного полиграфа.

"Однако, 15 февраля 2019 года во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст. 63 Конституции Украины", - отмечают в СБУ.

По данным спецслужбы, 20 февраля Мангер повторно отказался от предложения следователя дать показания.

"Такая позиция Мангера противоречит сделанным его заявлениям во время судебного разбирательства и свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины в уголовном производстве и сознательном уклонении от участия в экспертном исследовании с использованием компьютерного полиграфа", - отмечают в СБУ.

Орган предварительного расследования также призвал сторону защиты не делать голословных заявлений, "необоснованно обвиняя при этом в совершении особо тяжкого преступления сотрудника СБ Украины".

Читайте также: Дело Гандзюк: это только начало?

Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк

Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напомним:

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн.
  • Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
  • Адвокат Мангера внес залог и председатель облсовета вышел на свободу.
  • 18 февраля председатель областного совета Херсонской области вышел на работу.
  • 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на меру пресечения подозреваемому Мангеру.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нападение на Гандзюк СБУ


powered by lun.ua
По теме
На Мангера одели браслет, он может передвигаться только по Херсону 19 февраля 2019, 20:37
ГПУ обжаловала свободу Мангера: требует ареста без залога 19 февраля 2019, 18:22
Мангер вернулся на работу 18 февраля 2019, 15:08
Все новости
Главные новости
Порошенко рассказал в ООН, какая мощная армия РФ вторглась в Украину
Гривня на межбанке приблизилась к психологической отметке
Российские деньги по "делу Магнитского" могли отмывать в Швеции
Бахматюка лишили права обжаловать долг в €2,5 миллиона международной компании
Все новости
мнение

Насколько безопасны сушилки для рук и как сушить руки после туалета?

здоровье

8 мифов о высоком давлении

Видео

Как образуются 6-километровые айсберги?

еда

Шеф-повар создает десерты в форме обычных вещей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів