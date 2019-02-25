В АП заявили, что у Порошенко не было конфликта с Гандзюк

В Администрации президента Петра Порошенко утверждают, что у него не было конфликта с херсонской активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла через два месяца после того, как ее облили кислотой.

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил руководитель пресс-службы президента Андрей Жигулин.

"У Порошенко не было конфликта с Гандзюк. Утверждение Владислава Мангера безосновательны и лживы", - заверил он.

По словам представителя АП, будучи подозреваемым в совершении убийства, глава Херсонского облсовета, очевидно, "пытается отбелить свою репутацию и репутацию своей партии, которая несет за него политическую ответственность".

Отметим, что в интервью "Украинской правде" Мангер заявил, что у Гандзюк были конфликты с различными властными структурами и даже с Порошенко.

Мангер был партийцем от "Батькивщины", однако после обвинений отца Гандзюк в причастности к организации убийства активистки, заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.

9 февраля "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.

Также Виктор Гандзюк обвинял в причастности к преступлению партийца от БПП руководителя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, но генпрокурор Юрий Луценко заверил, что доказательств причастности Гордеева нет.

В то же время следствие проверяет на причастность к преступлению заместителя Гордеева Евгения Рищука.

Отец активистки назвал партии кандидатки в президенты Юлии Тимошенко и Порошенко "партиями убийц".

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Напомним: