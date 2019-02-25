В АП заявили, что у Порошенко не было конфликта с Гандзюк
В Администрации президента Петра Порошенко утверждают, что у него не было конфликта с херсонской активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла через два месяца после того, как ее облили кислотой.
Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил руководитель пресс-службы президента Андрей Жигулин.
"У Порошенко не было конфликта с Гандзюк. Утверждение Владислава Мангера безосновательны и лживы", - заверил он.
По словам представителя АП, будучи подозреваемым в совершении убийства, глава Херсонского облсовета, очевидно, "пытается отбелить свою репутацию и репутацию своей партии, которая несет за него политическую ответственность".
Отметим, что в интервью "Украинской правде" Мангер заявил, что у Гандзюк были конфликты с различными властными структурами и даже с Порошенко.
Мангер был партийцем от "Батькивщины", однако после обвинений отца Гандзюк в причастности к организации убийства активистки, заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
9 февраля "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.
Также Виктор Гандзюк обвинял в причастности к преступлению партийца от БПП руководителя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, но генпрокурор Юрий Луценко заверил, что доказательств причастности Гордеева нет.
В то же время следствие проверяет на причастность к преступлению заместителя Гордеева Евгения Рищука.
Отец активистки назвал партии кандидатки в президенты Юлии Тимошенко и Порошенко "партиями убийц".
Подробнее читайте в интервью Мангера: "Когда Тимошенко станет президентом, быстро найдутся те, кто заказал Гандзюк"
Напомним:
- За неделю до нападения на Гандзюк юрист Мангера сдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.
- 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк и впоследствии избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Его адвокат внес залог и Мангер вышел на свободу, и вернулся на работу в облсовет.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк Алексею Левин (Москалу), которого связывают с местными властями. Левина объявили в розыск, он скрывается в Доминикане.