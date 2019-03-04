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Аграрного бизнесмена расстреляли в Черкассах – СМИ

Понедельник, 4 марта 2019, 18:01

В Черкассах застрелили местного бизнесмена.

Об этом в понедельник сообщает отдел полиции Черкасской области.

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили в одном из домов в подъезде.

Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, совершившее уголовное преступление.

В то же время местное издание "Обо всем" сообщает, что убитый оказался 39-летний Владимир Сотников – директор нескольких мощных аграрных предприятий Черкасской области.

Украинская правда
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