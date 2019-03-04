Аграрного бизнесмена расстреляли в Черкассах – СМИ
Понедельник, 4 марта 2019, 18:01
В Черкассах застрелили местного бизнесмена.
Об этом в понедельник сообщает отдел полиции Черкасской области.
Тело мужчины без признаков жизни обнаружили в одном из домов в подъезде.
Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, совершившее уголовное преступление.
В то же время местное издание "Обо всем" сообщает, что убитый оказался 39-летний Владимир Сотников – директор нескольких мощных аграрных предприятий Черкасской области.
Украинская правда