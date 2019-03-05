Тимошенко заявляет, что все повышения цены на газ после 2016 года незаконны

Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что признание судом повышения цен на газ для населения правительством в 2016 году незаконным свидетельствует о том, что все дальнейшее ценообразование газа также было необоснованным.

Об этом она заявила во время встречи с главными редакторами местных СМИ на Хмельнитчине, сообщает 5 марта пресс-служба "Батькивщины".

"Это суд знаковый, он длился более двух лет. Они долго не могли вынести решение, ведь суд находился под бешеным давлением. Но в конце концов решился и принял два решения: цена установлена ​​незаконно постановлением правительства (№ 315 от 2016 года) и является необоснованной", - отметила Тимошенко.

По словам лидера "Батькивщины", постановление, которое суд отменил и признал незаконным, сейчас уже не действует, потому что после него были приняты новые постановления о новых ценах на газ.

По ее мнению, если первое повышение цены на газ признано судом незаконным, то это означает, что остальные повышения также незаконны.

"Это большая победа", - считает кандидат в президенты.

Напомним: