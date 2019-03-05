Тимошенко заявляет, что все повышения цены на газ после 2016 года незаконны
Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что признание судом повышения цен на газ для населения правительством в 2016 году незаконным свидетельствует о том, что все дальнейшее ценообразование газа также было необоснованным.
Об этом она заявила во время встречи с главными редакторами местных СМИ на Хмельнитчине, сообщает 5 марта пресс-служба "Батькивщины".
"Это суд знаковый, он длился более двух лет. Они долго не могли вынести решение, ведь суд находился под бешеным давлением. Но в конце концов решился и принял два решения: цена установлена незаконно постановлением правительства (№ 315 от 2016 года) и является необоснованной", - отметила Тимошенко.
По словам лидера "Батькивщины", постановление, которое суд отменил и признал незаконным, сейчас уже не действует, потому что после него были приняты новые постановления о новых ценах на газ.
По ее мнению, если первое повышение цены на газ признано судом незаконным, то это означает, что остальные повышения также незаконны.
"Это большая победа", - считает кандидат в президенты.
Напомним:
- 4 марта коллегия судей Окружного административного суда Киева удовлетворила иск Тимошенко против правительства относительно повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое произошло в мае 2016 года.
- Суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров № 315 от 2016 года об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.
- Согласно данным в базе на сайте Верховной Рады, указанное постановление является недействительным. Распоряжение правительства, которое оспаривала Тимошенко, утратило силу на основании постановления КМ № 867 от 19.10.2018.
- Представители Тимошенко заявили о намерении добиваться от НАК "Нафтогаз Украины" вернуть украинцам деньги, заплаченные ими в период действия постановления правительства о повышении цены на газ.
- В Кабинете министров заявили, что обжалуют решение Окружного административного суда Киева о признании незаконным постановления правительства, которым до октября 2018 года определялся порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.