Боевики обстреляли Широкино из минометов, двое ранены

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли украинские позиции.

В частности из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе Лебединского, из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи Водяного, из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у Широкино.

Кроме того, боевики дважды обстреляли позиции ООС у Песок из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 мм", - отметили в штабе.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.