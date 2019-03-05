Боевики обстреляли Широкино из минометов, двое ранены

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Вторник, 5 марта 2019, 18:31

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли украинские позиции.

В частности из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе Лебединского, из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи Водяного, из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у Широкино.

Кроме того, боевики дважды обстреляли позиции ООС у Песок из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 мм", - отметили в штабе.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО война


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