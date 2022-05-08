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Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС

Мазуренко Алена Воскресенье, 8 мая 2022, 00:45
фото: ООС

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники 7 мая отбили 9 атак оккупантов, уничтожили 19 танков врага, один вертолет Ми-28Н.

Источник: группировка Объединенных сил

Дословно: "7 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 9 атак врага.

Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и 6 автомобилей врага".

Детали: Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Темы: ООСвойнаубийство
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