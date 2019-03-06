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23 дня до Brexit: Лондон и Брюссель не знают, как выйти из тупика

Среда, 6 марта 2019, 14:16

Европейская комиссия сообщила в среду, что переговоры о Brexit между ЕС и Великобританией в последние дни были тяжелыми и не принесли никаких решений.

Об этом сказал в Брюсселе в среду официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, сообщает Politico.

Он отметил, что в среду представитель комиссии по вопросам Brexit Мишель Барнье сообщил еврокомиссарам о "конструктивной атмосфере" переговоров и одновременно "тяжелых дискуссиях".

"По состоянию на сейчас не найдено ни одного решения, которое бы соответствовало Соглашению о Brexit, включая протокол по Ирландии и Северной Ирландии", - отметил Схинас.

5 марта Барнье встречался с генеральным прокурором Джеффри Коксом и министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли. Они пытались найти решение, которое бы облегчило одобрение британским парламентом соглашения о Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Сейчас парламент Великобритании не утвердил соглашение о Brexit, которое позволяет избежать сценария выхода из ЕС без соглашения.

Британская премьер Тереза ​​Мэй считает, что большинство депутатов, которые проголосовали против ее соглашения, поддержат ее, если ей удастся договориться с Брюсселем об изменениях, которые не позволят Великобритании оставаться привязанной к таможенным правилам ЕС на неопределенный срок. Но пока таких договоренностей нет.

Европейская правда

Темы: BrexitВеликобританияЕС
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