Луценко подтвердил, что детали для армии завозят контрабандой из России

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.

Об этом он сказал во время брифинга 27 февраля.

В частности, Луценко заявил, что продажа военной техники в 2014 году осложнила ремонт боевой техники предприятий оборонпрома.

По его словам, большое количество узлов и агрегатов для военной техники производится исключительно в Российской Федерации, а воспроизведение такого производства будет стоить "миллиардных капиталовложений".

"Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский оборонпром получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандным способом доставляют их с территории Российской Федерации", - сказал Луценко.

"Во времена войны, для воюющей страны, я считаю это приемлемым", - добавил он.

По его словам, "неприемлемой" и "аморальной" для него является "грубая нажива на таком бизнесе".

"Генеральная прокуратура проводит еще с 2016 года следствие по многим поставщикам на предприятия оборонного комплекса", - сказал генпрокурор.

Он рассказал, что в начале 2017 года в ходе обысков в "Оптимумспецдетали" были изъяты доказательства о возможности хищений госсредств в особо крупном размере.

В том же году, после обработки изъятых при обыске документов, в прокуратуре рассматривалась возможность влияния "дельцов" предприятия на работников НАБУ.

Луценко заявил, что за прошлый год ГФС провела налоговую проверку всех контрагентов "Оптимумспецдетали" и "Ренала".

"Действительно, предприятия военного комплекса, а также завод "Кузня на Рыбальськом", который готовил определенные изделия для предприятий оборонпрома, получали от "Оптимумспецдетали" и "Ренала" продукцию в основном происхождением из страны агрессора, которая была доставлена ​​в неустановленный следствием способ", - сказал генпрокурор.

Также, по словам Луценко, с РФ поставлялось "реальное железо", которое успешно использовали для ремонта военной техники и успешно ведет себя в зоне военных действий на Донбассе.

Генпрокурор заверил, что следствие уже вышло на финальную стадию процессуальных действий, когда журналисты Бигуса опубликовали расследование о хищении в оборонке.

"Если политический ажиотаж, поднятый в ВР, и разглашение данных досудебного следствия не помешают нам, то мы продолжим допросы, которые идут в последнее время, вручим, после начисления ГФС окончательного размера убытков, подозрение, арестуем при необходимости имущество и привлечем к уголовной ответственности всех, кто причастен к схеме", - сказал Луценко.

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