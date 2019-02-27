Луценко подтвердил, что детали для армии завозят контрабандой из России

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Среда, 27 февраля 2019, 14:37

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.

Об этом он сказал во время брифинга 27 февраля.

В частности, Луценко заявил, что продажа военной техники в 2014 году осложнила ремонт боевой техники предприятий оборонпрома.

По его словам, большое количество узлов и агрегатов для военной техники производится исключительно в Российской Федерации, а воспроизведение такого производства будет стоить "миллиардных капиталовложений".

"Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский оборонпром получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандным способом доставляют их с территории Российской Федерации", - сказал Луценко.

"Во времена войны, для воюющей страны, я считаю это приемлемым", - добавил он.

По его словам, "неприемлемой" и "аморальной" для него является "грубая нажива на таком бизнесе".

"Генеральная прокуратура проводит еще с 2016 года следствие по многим поставщикам на предприятия оборонного комплекса", - сказал генпрокурор.

Он рассказал, что в начале 2017 года в ходе обысков в "Оптимумспецдетали" были изъяты доказательства о возможности хищений госсредств в особо крупном размере. 

 

В том же году, после обработки изъятых при обыске документов, в прокуратуре рассматривалась возможность влияния "дельцов" предприятия на работников НАБУ.

Луценко заявил, что за прошлый год ГФС провела налоговую проверку всех контрагентов "Оптимумспецдетали" и "Ренала".

"Действительно, предприятия военного комплекса, а также завод "Кузня на Рыбальськом", который готовил определенные изделия для предприятий оборонпрома, получали от "Оптимумспецдетали" и "Ренала" продукцию в основном происхождением из страны агрессора, которая была доставлена ​​в неустановленный следствием способ", - сказал генпрокурор.

Также, по словам Луценко, с РФ поставлялось "реальное железо", которое успешно использовали для ремонта военной техники и успешно ведет себя в зоне военных действий на Донбассе.

Генпрокурор заверил, что следствие уже вышло на финальную стадию процессуальных действий, когда журналисты Бигуса опубликовали расследование о хищении в оборонке.

"Если политический ажиотаж, поднятый в ВР, и разглашение данных досудебного следствия не помешают нам, то мы продолжим допросы, которые идут в последнее время, вручим, после начисления ГФС окончательного размера убытков, подозрение, арестуем при необходимости имущество и привлечем к уголовной ответственности всех, кто причастен к схеме", - сказал Луценко.

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Гладковского называют близким другом и партнером Порошенко.
  • 26 февраля представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский намерены судиться против журналистов программы "Наши гроши".
  • Сам Гладковский призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии. И заявил о временном прекращении полномочий первого заместителя секретаря СНБО.
  • Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании журналистов.
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Петра Порошенко и обвинили в манипуляции.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Луценко Росcия контрабанда война Укроборонпром


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