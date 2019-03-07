Розенко предлагает подискутировать о легализации медицинского каннабиса

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Четверг, 7 марта 2019, 11:55

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что вопрос легализации медицинского каннабиса требует основательной дискуссии на всех уровнях.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я не исключаю, что необходимо провести общую дискуссию, в том числе с привлечением правоохранительных структур, чтобы они сказали свою точку зрения, а затем уже принимать окончательное решение. Но подчеркну, что должна быть проведена основательная дискуссия на всех уровнях", – говорит Розенко.

По его мнению, должен быть проведен очень серьезный и основательный анализ влияния на здоровье людей.

"Также надо изучать мировые практики по этому вопросу – какие есть преимущества, недостатки", – констатировал вице-премьер.

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Напомним:

  • И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун считает, что доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса является их правом на медицинскую помощь.
  • 30 января 2019 года ОО "Украинская ассоциация медицинского каннабиса" направила в Верховную Раду электронную петицию о легализации каннабиса в целях науки и медицины.

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Темы: здоровье Минздрав


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