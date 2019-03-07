Розенко предлагает подискутировать о легализации медицинского каннабиса
Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что вопрос легализации медицинского каннабиса требует основательной дискуссии на всех уровнях.
Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я не исключаю, что необходимо провести общую дискуссию, в том числе с привлечением правоохранительных структур, чтобы они сказали свою точку зрения, а затем уже принимать окончательное решение. Но подчеркну, что должна быть проведена основательная дискуссия на всех уровнях", – говорит Розенко.
По его мнению, должен быть проведен очень серьезный и основательный анализ влияния на здоровье людей.
"Также надо изучать мировые практики по этому вопросу – какие есть преимущества, недостатки", – констатировал вице-премьер.
Читайте также: Табуированная конопля. Как подпитываются мифы о каннабисе в Украине
Как влияет марихуана, вызывает ли трава зависимость и почему каннабис стоит легализовать в Украине
Напомним:
- И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун считает, что доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса является их правом на медицинскую помощь.
- 30 января 2019 года ОО "Украинская ассоциация медицинского каннабиса" направила в Верховную Раду электронную петицию о легализации каннабиса в целях науки и медицины.