Розенко предлагает подискутировать о легализации медицинского каннабиса

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что вопрос легализации медицинского каннабиса требует основательной дискуссии на всех уровнях.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я не исключаю, что необходимо провести общую дискуссию, в том числе с привлечением правоохранительных структур, чтобы они сказали свою точку зрения, а затем уже принимать окончательное решение. Но подчеркну, что должна быть проведена основательная дискуссия на всех уровнях", – говорит Розенко.

По его мнению, должен быть проведен очень серьезный и основательный анализ влияния на здоровье людей.

"Также надо изучать мировые практики по этому вопросу – какие есть преимущества, недостатки", – констатировал вице-премьер.

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