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Боевики обстреляли Крымское из минометов, 3 ранены

Четверг, 7 марта 2019, 17:40

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, трое военнослужащих Объединенных сил ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики четыре раза обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм - в районе села Крымское; дважды, из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный и из стрелкового оружия - у Новолуганского.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛОвойна
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