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Зеленского не прослушивали: СБУ обвиняет МВД в срыве спецоперации

Четверг, 7 марта 2019, 17:58
Зеленского не прослушивали: СБУ обвиняет МВД в срыве спецоперации
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В Службе безопасности Украины заявили, что не прослушивают кандидата в президенты Владимира Зеленского и обвинили МВД в срыве спецоперации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины официально заявляет: сообщение со стороны руководства МВД и приближенных к нему отдельных народных депутатов о причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы", - говорится в сообщении.

В спецслужбе утверждают, что в МВД знали о спецоперации, которая проводилась "на основании постановления апелляционного суда Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой в отношении лица, которое обоснованно подозревается контрразведкой Службы безопасности Украины в государственной измене (статья 111 УК Украины)".

"Это привело к расшифровке оперативно-технических мероприятий и срыву операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб. Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБ Украины, чем намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства", - отмечают в СБУ.

По данному факту 6 марта Государственным бюро расследований начато уголовное производство.

"В рамках предоставленных полномочий и в установленном законами порядке я готов предоставить руководству МВД доступ к материалам этого дела. Это даст им возможность лично убедиться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют никакого отношения ни к В. Зеленскому, ни к любому инному политическому деятелю", - отметил председатель СБУ Василий Грицак.

Он призвал опровергнуть предыдущие заявления о прослушивании СБУ и извиниться перед общественностью и сотрудниками Службы безопасности.

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Напомним:

  • 4 марта у офиса Зеленского нашли подозрительное оборудования.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет об оборудовании для прослушивания. Экс-советник Авакова нардеп Антон Геращенко намекнул, что аппаратура может принадлежать СБУ.
  • Служба безопасности сказала, что найденная полицией аппаратура принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты.
  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
  • Последние результаты опросов свидетельствуют, что Зеленский лидирует в президентском рейтинге, а действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко идут вслед почти наравне.

Украинская правда

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Темы: СБУЗеленскийскандалМВД
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