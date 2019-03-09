Греция сняла обвинения с украинских моряков, подозреваемых в контрабанде взрывчатки

Центральный городской суд города Пирей отменил все обвинения по делу судна "Andromeda" и всех членов его экипажа.

Об этом сообщает сайт посольства Украины в Греции.

"В частности, два украинских моряка Алексей Слепнев и Сергей Константинов - капитан и старпом указанного судна - после решения всех формальностей вернутся на родину в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним,

Экипаж судна был арестован в январе 2017 года по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов.

Следствие по делу длилось 10 месяцев, судебный процесс - более 5 месяцев. В целом состоялось 11 судебных заседаний.

Европейская правда