Греция сняла обвинения с украинских моряков, подозреваемых в контрабанде взрывчатки

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Суббота, 9 марта 2019, 12:55

Центральный городской суд города Пирей отменил все обвинения по делу судна "Andromeda" и всех членов его экипажа.

Об этом сообщает сайт посольства Украины в Греции.

"В частности, два украинских моряка Алексей Слепнев и Сергей Константинов - капитан и старпом указанного судна - после решения всех формальностей вернутся на родину в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним,

  • Экипаж судна был арестован в январе 2017 года по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов.
  • Следствие по делу длилось 10 месяцев, судебный процесс - более 5 месяцев. В целом состоялось 11 судебных заседаний. 

Европейская правда

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Темы: Греция моряки контрабанда


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