В Киеве поддержали крымчан в оккупации: "Боритесь - поборете"
В парке Шевченко в Киеве проходит акция солидарности с крымчанами, которые не смирились с оккупацией.
Как сообщает Укринформ, в акции участвуют более сотни общественных активистов и неравнодушных киевлян.
Они держат плакаты со строками Кобзаря "Боритесь - поборете" с именами украинских политзаключенных, "Вставайте, кандалы порвите", а также "Крым - это Украина", "Россия - тюрьма народов".
Участники также принесли фотографии с дорогими им местам Крыма, которые разместили на импровизированной выставке.
"Наша акция посвящена украинскому Крыму... Именно этот день и именно памятник Тарасу Григорьевичу мы выбрали для того, чтобы обратиться в первую очередь к крымчанам и поддержать их сегодня, потому что они продолжают свой протест и во время оккупации", - сказала в выступлении на акции координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник.
Скрыпник напомнила, что традиция выходить к памятнику Шевченко в разных городах Крыма в знак сопротивления оккупации началась с 9 марта 2014 года, когда оккупантами были похищены организаторы движения "Евромайдан-Крым" Андрей Щекун и Анатолий Ковальский.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua