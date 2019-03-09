В Киеве поддержали крымчан в оккупации: "Боритесь - поборете"

В парке Шевченко в Киеве проходит акция солидарности с крымчанами, которые не смирились с оккупацией.

Как сообщает Укринформ, в акции участвуют более сотни общественных активистов и неравнодушных киевлян.

Они держат плакаты со строками Кобзаря "Боритесь - поборете" с именами украинских политзаключенных, "Вставайте, кандалы порвите", а также "Крым - это Украина", "Россия - тюрьма народов".

Участники также принесли фотографии с дорогими им местам Крыма, которые разместили на импровизированной выставке.

"Наша акция посвящена украинскому Крыму... Именно этот день и именно памятник Тарасу Григорьевичу мы выбрали для того, чтобы обратиться в первую очередь к крымчанам и поддержать их сегодня, потому что они продолжают свой протест и во время оккупации", - сказала в выступлении на акции координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник.

Скрыпник напомнила, что традиция выходить к памятнику Шевченко в разных городах Крыма в знак сопротивления оккупации началась с 9 марта 2014 года, когда оккупантами были похищены организаторы движения "Евромайдан-Крым" Андрей Щекун и Анатолий Ковальский.