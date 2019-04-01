Определился лидер избирательной гонки на зарубежном избирательном округе

ЦИК обработала почти 80% протоколов избирательных участков заграничного избирательного округа.

Данные подсчетов опубликованы на сайте ЦИК.

По результатам обработки 79,20% голосов, большинство украинцев за рубежом поддержали действующего президента Украины Петра Порошенко - он набрал 37%.

Шоумен Владимир Зеленский взял 26% голосов, Анатолий Гриценко - 9,90%, Игорь Смешко - 6,46%, Юрий Бойко - 5,68%, Юлия Тимошенко - 4,23%, Руслан Кошулинский - 4,12%, Александр Вилкул - 2,12%, Олег Ляшко - 0,38%.

Всего за рубежом 101 избирательный участок, в голосовании приняли 31 599 избирателей.