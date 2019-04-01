Двух пожарных избили во время тушения сухостоя на Черниговщине

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Понедельник, 1 апреля 2019, 14:45

В селе Серединка Черниговской области неизвестные избили двух пожарных, которые тушили сухостой, охваченный огнем.

Это произошло в воскресенье, 31 марта, сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Моему возмущению нет предела, когда происходят случаи вроде этого", – написал он в Facеbook.

"Вчера, 31 марта, во время ликвидации пожара сухой растительности вблизи с. Серединка Черниговской области, двое наших пожарных были цинично избиты какими-то подонками. Я не могу иначе назвать существо, которое смеет применить физическую силу к людям, рискующим своей жизнью каждый день", – заявил глава ГСЧС.

"Командир отделения и водитель Олишевского пожарно-спасательного подразделения получили травмы различной степени тяжести и каретой экстренной медицинской помощи были доставлены в больницу", – уточнил он.

Работники Черниговского районного отдела полиции проводят следственные действия.

Чечеткин возмутился, что теперь приходится бороться не только с равнодушием граждан и огнем, "но и с открытой агрессией".

Глава ГСЧС надеется, что виновных в избиении спасателей накажут.

Темы: ГСЧС пожар Черниговская область


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