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Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС

Станислав ПогориловПятница, 7 июля 2023, 17:03
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Фото: Getty Images

В реке Десна на Черниговщине утонули 2 девочки 2008 года рождения, их тела уже подняли на поверхность.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 16.00 водолазами были обнаружены и подняты на поверхность из реки Десна тела двух девушек, 2008 г.р.".

Детали: Сообщается, что девочки исчезли вблизи села Оболонье Коропской территориальной общины Новгород-Северского района.

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К поисковым работам было привлечено более 30 человек: спасатели, водолазы, полицейские и местные жители.

Что предшествовало: По данным ГСЧС в 2023 году по состоянию на начало июня в украинских водоемах утонули уже 332 человека.

Темы: водаГСЧСчрезвычайное происшествие
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