Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС

Станислав ПогориловПятница, 7 июля 2023, 17:03
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Фото: Getty Images

В реке Десна на Черниговщине утонули 2 девочки 2008 года рождения, их тела уже подняли на поверхность.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 16.00 водолазами были обнаружены и подняты на поверхность из реки Десна тела двух девушек, 2008 г.р.".

Реклама:

Детали: Сообщается, что девочки исчезли вблизи села Оболонье Коропской территориальной общины Новгород-Северского района.

К поисковым работам было привлечено более 30 человек: спасатели, водолазы, полицейские и местные жители.

Что предшествовало: По данным ГСЧС в 2023 году по состоянию на начало июня в украинских водоемах утонули уже 332 человека.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: водаГСЧСчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
вода
Нужно восстановить Каховскую дамбу – Зеленский
Отключили воду и требовали взятку: в Киеве разоблачили служащего "Киевводоканала"
Заработала первая нитка водопровода, построенная после подрыва Каховской ГЭС
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: