На Говерле молния убила мужчину и девочку

Два человека погибли на Говерле из-за молнии, фото ГСЧС

6 июля на горе Говерла из-за попадания молнии погибли два человека – ребенок лет 11-ти и взрослый.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС)

Детали: 6 июля в 14:53 в Службу спасения поступило сообщение от медицинских работников о том, что на горе Говерла, а именно на синем маршруте, в результате попадания молнии пострадали три человека, из них девочка ориентировочно 11 лет.

К месту происшествия сразу направились горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и пгт Ворохта.

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Прибыв к месту происшествия, спасатели обнаружили девочку и мужчину уже без признаков жизни.

Женщину в шоковом состоянии провели до поста Заросляк и передали медикам другие участники группы туристов.

Погибших спасатели транспортировали до поста Заросляк.

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Отметим, что 6 июля грозы прошли в ряде областей Украины, вечером добрались до Киева.