Помпео рассказал о разнице в ситуациях с Голанскими высотами и Крымом
Среда, 10 апреля 2019, 06:02
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ аннексировала Крым, хотя никакой угрозы со стороны Украины не было, а Израиль захватил Голанские высоты, защищаясь от нападения Сирии.
Об этом он сказал во вторник, 9 апреля, во время слушаний в Сенате, передает DW.
По его словам, "не может быть более различных ситуаций, чем эти". По мнению Помпео, захват Голанских высот был необходимым, чтобы "продолжать защищаться" от сирийского режима.
"Россия же не оборонялась. РФ выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не нес для нее никакой угрозы", - подчеркнул Помпео.
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Напомним:
- 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.
- 21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
- В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной.
- В России выступили против признания США Голанских высот. По мнению главы российского МИД, такая политика противоречит международному праву и "усугубляет положение на всем Ближнем Востоке". Кроме того, РФ обвинила США в двойных стандартах касательно признания Голанских высот и непризнания аннексии Крыма.
- В ответ, глава Госдепартамента Майкл Помпео заявил, что намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами в то время, как за аннексию Крыма введены санкции против России, не является политикой двойных стандартов.
- Украина в вопросе Голанских высот руководствуется уставом ООН и решениями Совбеза ООН, последнее из которых определяет эту территорию оккупированной Израилем.
- Организация Объединенных Наций продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами несмотря на политическую декларацию, которую подписал Трамп.
- Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.