Помпео рассказал о разнице в ситуациях с Голанскими высотами и Крымом

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ аннексировала Крым, хотя никакой угрозы со стороны Украины не было, а Израиль захватил Голанские высоты, защищаясь от нападения Сирии.

Об этом он сказал во вторник, 9 апреля, во время слушаний в Сенате, передает DW.

По его словам, "не может быть более различных ситуаций, чем эти". По мнению Помпео, захват Голанских высот был необходимым, чтобы "продолжать защищаться" от сирийского режима.

"Россия же не оборонялась. РФ выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не нес для нее никакой угрозы", - подчеркнул Помпео.

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Напомним: