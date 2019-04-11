Бывший "кварталовец" хотел рассказать эксклюзив про Зеленского, но пропал

Бывший актер студии "95 Квартал" Денис Манжосов должен был дать пресс-конференцию по поводу своего конфликта с Владимиром Зеленским, однако ушел из офиса и не вернулся.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Манжосов приехал в пресс-центр примерно в 14.45. На 15.30 было запланировано мероприятие. Через несколько минут он вышел, сел в такси и не вернулся.

Автомобиль Chevrolet, на котором уехал Манжосов фото: эльдар сарахман, УП

Он не стал отвечать на вопросы.

Пока журналисты ждали артиста, правоохранители получили сообщение о заминировании офиса. На месте работали сотрудники Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

фото: эльдар сарахман, уп

фото: эльдар сарахман, уп

В пресс-центр пришли сотрудники "95 Квартала" Александр Пикалов и Артем Гагарин.

Александр Пикалов и Артем Гагарин фото: соня лукашова, уп

Они сказали, что Манжосову заплатили, не уточнив, кто и сколько. Утверждают, что не общались с бывшим коллегой уже 6 лет и не знают, что именно он собирался рассказать.

"Кварталівці" Олександр Пікалов і Артем Гагарін прийшли на прес-конференцію свого колишнього колеги Дениса Манжосова. Кажуть, що йому дали грошей. pic.twitter.com/yijsPpFM3f — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 11 квітня 2019 р.

Денис Манжосов – друг детства нынешнего кандидата в президенты Владимира Зеленского. Был одним из основателей "95 Квартала", откуда ушел в 2013 году. С тех пор ни он, ни другие "кварталовцы" не рассказывали подробностей об их конфликте.

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Напомним: