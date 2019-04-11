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Бывший "кварталовец" хотел рассказать эксклюзив про Зеленского, но пропал

Четверг, 11 апреля 2019, 16:50
Бывший кварталовец хотел рассказать эксклюзив про Зеленского, но пропал

Бывший актер студии "95 Квартал" Денис Манжосов должен был дать пресс-конференцию по поводу своего конфликта с Владимиром Зеленским, однако ушел из офиса и не вернулся.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Манжосов приехал в пресс-центр примерно в 14.45. На 15.30 было запланировано мероприятие. Через несколько минут он вышел, сел в такси и не вернулся.

Автомобиль Chevrolet, на котором уехал Манжосов
Автомобиль Chevrolet, на котором уехал Манжосов
фото: эльдар сарахман, УП

Он не стал отвечать на вопросы.

Пока журналисты ждали артиста, правоохранители получили сообщение о заминировании офиса. На месте работали сотрудники Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

 
фото: эльдар сарахман, уп
 
фото: эльдар сарахман, уп

В пресс-центр пришли сотрудники "95 Квартала" Александр Пикалов и Артем Гагарин.

Александр Пикалов и Артем Гагарин
Александр Пикалов и Артем Гагарин
фото: соня лукашова, уп

Они сказали, что Манжосову заплатили, не уточнив, кто и сколько. Утверждают, что не общались с бывшим коллегой уже 6 лет и не знают, что именно он собирался рассказать.

Денис Манжосов – друг детства нынешнего кандидата в президенты Владимира Зеленского. Был одним из основателей "95 Квартала", откуда ушел в 2013 году. С тех пор ни он, ни другие "кварталовцы" не рассказывали подробностей об их конфликте.

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Напомним:

  • Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
  • Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
  • НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.

Соня Лукашова, Эльдар Сарахман, УП

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Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
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