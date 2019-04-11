Бывший "кварталовец" хотел рассказать эксклюзив про Зеленского, но пропал

43334 просмотра
Четверг, 11 апреля 2019, 16:50

Бывший актер студии "95 Квартал" Денис Манжосов должен был дать пресс-конференцию по поводу своего конфликта с Владимиром Зеленским, однако ушел из офиса и не вернулся.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Манжосов приехал в пресс-центр примерно в 14.45. На 15.30 было запланировано мероприятие. Через несколько минут он вышел, сел в такси и не вернулся.

Автомобиль Chevrolet, на котором уехал Манжосов
Автомобиль Chevrolet, на котором уехал Манжосов
фото: эльдар сарахман, УП

Он не стал отвечать на вопросы.

Пока журналисты ждали артиста, правоохранители получили сообщение о заминировании офиса. На месте работали сотрудники Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

 
фото: эльдар сарахман, уп
 
фото: эльдар сарахман, уп

В пресс-центр пришли сотрудники "95 Квартала" Александр Пикалов и Артем Гагарин.

Александр Пикалов и Артем Гагарин
Александр Пикалов и Артем Гагарин
фото: соня лукашова, уп

Они сказали, что Манжосову заплатили, не уточнив, кто и сколько. Утверждают, что не общались с бывшим коллегой уже 6 лет и не знают, что именно он собирался рассказать.

Денис Манжосов – друг детства нынешнего кандидата в президенты Владимира Зеленского. Был одним из основателей "95 Квартала", откуда ушел в 2013 году. С тех пор ни он, ни другие "кварталовцы" не рассказывали подробностей об их конфликте.

Читайте также Повлияют ли дебаты Зеленского и Порошенко на результаты второго тура президентских выборов

Напомним:

  • Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
  • Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
  • НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.

Соня Лукашова, Эльдар Сарахман, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский выборы президента 2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Возможны ли дебаты на НСК "Олимпийский" и как они будут происходить 11 апреля 2019, 16:00
У Зеленского высказались о возможности переговоров с ОРДЛО 11 апреля 2019, 14:57
Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся 11 апреля 2019, 14:55
Все новости
Главные новости
Экс-друг Зеленского, пошедший против него, заявил об угрозах и "передумал"
В НАБУ заявляют, что САП приказала вычеркнуть Гладковского из расследования
Бывший "кварталовец" хотел рассказать эксклюзив про Зеленского, но пропал
Судьи Антикоррупционного суда приняли присягу. Список
Все новости
исследование

Какой он — настоящий васаби

мода

7 собак до и после стрижки

психология

7 способов, которые помогут вам стать более устойчивыми психологически

Поиск по сайту
Архив
Весь архів