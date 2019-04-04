Порошенко провел опрос в Telegram относительно по дебатам с Зеленским на Олимпийском

На Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко, на который подписаны более 26 тісяч пользователей, прошел опрос относительно дебатов с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

"Закон "О выборах Президента Украины" определяет, что "Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире. На самом деле, вопрос риторический, но как бы действовал ты?", - написал Порошенко.

Он предложил подписчикам выбрать из двух вариантов: "Действовал бы законно" и "Нарушил бы закон".

На момент публикации новости в опросе приняли участие больше 16 тісяч подписчиков, 77% участников опроса выбрали вариант "Действовал бы законно".

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