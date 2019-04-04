Порошенко провел опрос в Telegram относительно по дебатам с Зеленским на Олимпийском
Четверг, 4 апреля 2019, 02:00
На Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко, на который подписаны более 26 тісяч пользователей, прошел опрос относительно дебатов с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".
"Закон "О выборах Президента Украины" определяет, что "Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире. На самом деле, вопрос риторический, но как бы действовал ты?", - написал Порошенко.
Он предложил подписчикам выбрать из двух вариантов: "Действовал бы законно" и "Нарушил бы закон".
На момент публикации новости в опросе приняли участие больше 16 тісяч подписчиков, 77% участников опроса выбрали вариант "Действовал бы законно".
Напомним:
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.
- 31 марта Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.
- Владимир Зеленский позже ответил, что готов к дебатам с действующим главой государства Петром Порошенко накануне второго тура выборов.
- Позже Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко. Он заявил, что будет ждать Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять участие в дебатах "перед народом Украины". Обращение на Youtube уже посмотрели более 700 тысяч пользователей.
- Однако в государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами.
- На телеканале ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля.
- Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первому.
- В избирательном штабе Петра Порошенко считают, что их кандидат в президенты, действующий глава государства имеет больший резерв для отбора голосов во втором туре выборов чем Владимир Зеленский.
Украинская правда