В АП заявили, что не имеют отношения к провокационным бордам с Порошенко

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Понедельник, 15 апреля 2019, 01:07
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Заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко заявил, что команда президента не имеет отношения к провокационным бордам в стилистике Порошенко с надписью "Конец".

Об этом он сказал в комментарии "Громадському".

"Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую ​​глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным", - подчеркнул Горковенко.

По его словам, эти борды могут быть связаны с городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко, поскольку, по его информации, сначала они появились именно в Черкассах.

"Он (Бондаренко - ред.) формально является представителем "Батькивщины", а неформально, согласно тому, что говорят люди из политических кругов Черкасс, он активно включился в избирательную кампанию Зеленского", - заявил Горковенко.

Напомним: 

  • В разных городах Украины в воскресенье появились провокационные борды в стилистике президента Петра Порошенко с надписью "Конец".
  • В полиции заявили, что провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф.
  • После объявления результатов первого тура президентских выборов штаб Порошенко начал распространять агитацию, на которой действующий глава государства противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.
  • Советник президента Юрий Бирюков заявил, что появление портрета Путина на предвыборных бордах Петра Порошенко является месседжем к тем, кто в первом туре проголосовал за других кандидатов.
  • В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко говорят, что не спрашивали согласия на использование изображения у президента России Владимира Путина, поскольку он - вне закона.
  • Позже штаб Порошенко показал другие борды – с Галкиным и Зеленским.
  • 14 апреля Порошенко прокомментировал борды с Путиным: "Эти борды свидетельствуют лишь об одном - мы не дадим Путину шансов на его успех. Всё, не больше и не меньше".

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Темы: Порошенко выборы президента 2019


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