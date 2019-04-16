Березовец: Чем моя шутка о Нотр-Даме отличается от шуток "95 Квартала"?
Политтехнолог и ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец удалил свой пост, в котором связал пожар в Соборе Парижской Богоматери с Владимиром Зеленским и допустил еще и пожар в резиденции президента Франции.
Он не извинился за него, хоть и заверил, что не хотел оскорблять чувства других.
"Мой вчерашний пост относительно пожара в Соборе Парижской Богоматери распространился, как пожар в соцсетях. Прокомментировала его и чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон, в своё Твиттере прокомментировавшая его как "позор". Все это требует объяснений с моей стороны", – написал Березовец в Facebook .
Он отметил, что "Великая Французская революция даровала миру три главные ценности, свобода, равенство, братство – именно свобода, в т.ч. свобода слова, является нерушимым принципом Пятой республики".
"Скандально известное французское издательство Charlie Hebdo несколько лет назад стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций. Тем не менее, никто не поставил под сомнение право журналистов на своё субъективное мнение", – продолжил Березовец.
Он поинтересовался: "Чем мое право как украинского журналиста, отличается от прав моих французских коллег?".
"Была ли шутка за гранью? Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток "95-го квартала"?", – заявил журналист-политтехнолог
"Тем не менее, президент Франции и посол в Украине сочли возможным сесть за один стол с человеком, который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы оказался без работы. Разве это я называл свою страну немецкой порноактрисой и сравнивал жителей Западной Украины с умственно неполноценными?", – добавил он
По словам Березовца, в "век интерпретаций и полуправды" он имеет право на "личное мнение", нравится оно другим или нет.
"Сейчас вам не запрещают читать и смотреть те или иные вещи. Нет, вам просто предлагают интерпретацию", – отметил он.
"Вчера фабрика троллей Зеленского спустила на меня всех собак, размещая совершенно идентичные посты одними словами в сотнях профилей. Действовали системно, нагло, открыто", – заявил Березовец и добавил скрин-шоты, на которых его комментарий противопоставляют сожалению Владимира Зеленского.
По его мнению, "скоро с этой жесткой реальностью предстоит столкнуться любому из вас, кто посмеет высказать толику критики в адрес г-на Зеленского": мол, после выборов свободы слова не останется.
"Что до Парижского собора, его потеря является безусловной трагедией для мировой культуры – и я скорблю о его утере вместе со всей французской нацией", – заявил Березовце.
"Я не имел намерения обидеть ничьи чувства. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой, и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", – добавил он.
Напомним:
- Вечером 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери, который был в процессе реставрации, произошел большой пожар. Причина его пока неизвестна. Сгорели леса и крыша, обрушился шпиль.
- Тарас Березовец "шутя" связал это событие с визитом кандидата в президенты Владимира Зеленского в Париж и его встречей с президентом Франции 12 апреля: "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".
- Посол Франции в Украине Изабель Дюмон ответила ему на это: "Как вам не стыдно? Позор!".
- Березовец работает ведущим на канале "Прямой", который связывают с президентом Петром Порошенко