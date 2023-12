Пожар в Нотр-Даме потушили: стены и алтарь уцелели – будут восстанавливать

После более 9 часов тушения огня пожарные побороли пожар во всемирно известном Соборе Парижской Богоматери, фасад с двумя башнями и часть интерьера удалось сохранить.

Двое полицейских и пожарный получили повреждения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пожарную службу Парижа.

Периметр вокруг собора до сих пор окружен, пожарные остаются на месте, но заявляют, что угрозы повторного возгорания уже нет.

Каменная часть Собора уцелела после пожара. 850-летнее каменное сооружение готического здания, включая фасад и две башни, удалось сохранить.

Собор Парижской Богоматери после пожара Twitter AFP

Судя по утренним фотографиям, есть дыра в своде над нефом, где обвалились деревянные перекрытия, но общая структура здания хорошо сохранилась.

В нефе лежат остатки сгоревших конструкций, но крест остался невредим.

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что в крыше собора большая дыра там, где был шпиль, но алтарь сохранился, и все не так плохо, как она боялась.

С горящего Собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь: одну из крупнейших реликвий христиан – Терновый венец Христа, тунику святого Людовика, даже несколько картин, хотя большие полотна вынести было невозможно.

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-розу, огонь не повредил, хотя могли пострадать более поздние витражи, сообщает канал BFMTV.

"Из того, что мне удалось увидеть, витражи не пострадали, три прекрасных розы, датированные XII и XIII веками, до сих пор на месте. Могли пострадать витражи XIX века, менее важные, но не бесценные сокровища XIII века, это просто чудо", – сказал представитель собора Андре Фино.

Звучный орган XVIII века повредила вода, но огонь его обошел: "Огонь вообще не повредил орган, он получил определенные повреждения от струй воды", – сказал Фино.

Сгорая, обвалились шпиль и крыша собора Notre Dame de Paris, воспетого писателем Виктором Гюго.

Уже известно, что столичный регион Иль-де-Франс выделит 10 миллионов евро экстренной помощи на проведение начальных работ в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери.

Кроме того, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино пообещал перечислить 100 миллионов евро на помощь в восстановлении соборе Парижской Богоматери.

Также появилось несколько публичных инициатив для сбора средств на восстановление собора: Французская благотворительная организация Fondation du Patrimoine запустила международную кампанию с призывом помочь в восстановлении; созданы онлай-платформы во Франции и США для сбора средств.

Президент Франции Эммануэль Макрона ранее сказал, что "худшего удалось избежать", и пообещал восстановить собор "в ближайшие годы".

"Это то, чего ожидают французы, потому что это то, чего заслуживает наша история", – сказал он.

Парижане во время пожара пели на улице "Аве Мария" и гимны, чтя свой символ.

Папа Римский тоже молился за Нотр-Дам.

