Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожар в Нотр-Даме потушили: стены и алтарь уцелели – будут восстанавливать

Вторник, 16 апреля 2019, 11:08
Пожар в Нотр-Даме потушили: стены и алтарь уцелели – будут восстанавливать
Twitter AFP

После более 9 часов тушения огня пожарные побороли пожар во всемирно известном Соборе Парижской Богоматери, фасад с двумя башнями и часть интерьера удалось сохранить.

Двое полицейских и пожарный получили повреждения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пожарную службу Парижа.

Периметр вокруг собора до сих пор окружен, пожарные остаются на месте, но заявляют, что угрозы повторного возгорания уже нет.

Каменная часть Собора уцелела после пожара. 850-летнее каменное сооружение готического здания, включая фасад и две башни, удалось сохранить.

Собор Парижской Богоматери после пожара
Собор Парижской Богоматери после пожара
Twitter AFP

Судя по утренним фотографиям, есть дыра в своде над нефом, где обвалились деревянные перекрытия, но общая структура здания хорошо сохранилась.

 
 

В нефе лежат остатки сгоревших конструкций, но крест остался невредим.

 

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что в крыше собора большая дыра там, где был шпиль, но алтарь сохранился, и все не так плохо, как она боялась.

С горящего Собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь: одну из крупнейших реликвий христиан – Терновый венец Христа, тунику святого Людовика, даже несколько картин, хотя большие полотна вынести было невозможно.

 

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-розу, огонь не повредил, хотя могли пострадать более поздние витражи, сообщает канал BFMTV.

"Из того, что мне удалось увидеть, витражи не пострадали, три прекрасных розы, датированные XII и XIII веками, до сих пор на месте. Могли пострадать витражи XIX века, менее важные, но не бесценные сокровища XIII века, это просто чудо", – сказал представитель собора Андре Фино.

 

Звучный орган XVIII века повредила вода, но огонь его обошел: "Огонь вообще не повредил орган, он получил определенные повреждения от струй воды", – сказал Фино.

Сгорая, обвалились шпиль и крыша собора Notre Dame de Paris, воспетого писателем Виктором Гюго.

Уже известно, что столичный регион Иль-де-Франс выделит 10 миллионов евро экстренной помощи на проведение начальных работ в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери.

Кроме того, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино пообещал перечислить 100 миллионов евро на помощь в восстановлении соборе Парижской Богоматери.

Также появилось несколько публичных инициатив для сбора средств на восстановление собора: Французская благотворительная организация Fondation du Patrimoine запустила международную кампанию с призывом помочь в восстановлении; созданы онлай-платформы во Франции и США для сбора средств.

Президент Франции Эммануэль Макрона ранее сказал, что "худшего удалось избежать", и пообещал восстановить собор "в ближайшие годы".

"Это то, чего ожидают французы, потому что это то, чего заслуживает наша история", – сказал он.

 

Парижане во время пожара пели на улице "Аве Мария" и гимны, чтя свой символ.

Папа Римский тоже молился за Нотр-Дам.

Читайте также "Мы отстроим Нотр-Дам": как горел Собор Парижской Богоматери и что удалось сохранить

Напомним:

  • Вечером 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери, который реставрировали, произошел крупный пожар. Причина его пока неизвестна. Сгорели леса и крыша, обрушился шпиль.
  • Огонь тушили всю ночь. Чиновники объясняли, что не могли использовать самолеты для сброса воды сверху, так как это могло привести к падению всей конструкции.

Европейская правда, УП, обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Францияпожаристориякультура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Все новости...
Франция
Россияне запустили фейк о применении "Азова" и "Кракена" во Франции – ЦПД
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
Глава МИД Франции: Цель гарантий безопасности Украине будет очень четкой
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: