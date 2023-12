Пожежу в Нотр-Дамі загасили: стіни й вівтар вціліли – буде відбудова

Після понад 9 годин гасіння вогню пожежники здолали пожежу у всесвітньо відомому Соборі Паризької Богоматері, фасад із двома вежами й частину інтер’єру вдалося зберегти.

Двоє поліцейських і пожежник отримали ушкодження, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пожежну службу Парижа.

Периметр навколо собору досі оточений, пожежні залишаються на місці, але заявляють, що загрози повторного займання вже немає.

Кам’яна частина Собору вціліла після пожежі. 850-річну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи фасад і дві вежі, вдалося зберегти.

Собор Паризької Богоматері після пожежі Twitter AFP

Судячи з ранкових фотографій, є діра у стелі над нефом, де обвалилися дерев’яні перекриття, але загальна структура будівлі добре збереглася.

У нефі лежать залишки згорілих конструкцій, але хрест залишився неушкодженим.

Мер Парижа Анн Ідальго повідомила, що в даху собору велика діра там, де був шпиль, але вівтар зберігся, і все не так погано, як вона боялася.

З охопленого вогнем Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь: одну з найбільших реліквій християн – Терновий вінець Христа, туніку святого Людовіка, навіть кілька картин, хоча великі полотна винести було неможливо.

Вітражі XII й XIII сторіч, зокрема й вікно-троянда, вогонь не пошкодив, хоча могли постраждати пізніші вітражі, повідомляє канал BFMTV.

"З того, що мені вдалося побачити, вітражі не постраждали, три прекрасні троянди, датовані ХІІ і ХІІІ сторіччями, досі на місці. Могли постраждати вітражі XIX сторіччя, менш важливі, але не безцінні скарби ХІІІ століття, це просто диво", – сказав речник собору Андре Фіно.

Звучний орган ХVІIІ сторіччя пошкодила вода, але огонь його оминув: "Вогонь взагалі не пошкодив орган, він отримав певні пошкодження від струменів води", – сказав Фіно.

Згораючи, обвалилися шпиль і дах собору Notre Dame de Paris, оспіваного письменником Віктором Гюго.

#Paris Built in 1163.Took 200 years to complete.

It survived revolutions, plagues& world wars.

&now, the evening of April 15th 2019 the Notre Dame in Paris burns.

All history gone

The world stands helpless as history disappears before our eyes #NotreDame pic.twitter.com/rlA5TjklUU — Nitish Kumar Singh (@NitishKumarSi17) 16 квітня 2019 р.

Уже відомо, що столичний регіон Іль-де-Франс виділить 10 мільйонів євро екстреної допомоги на проведення початкових робіт у постраждалому від пожежі Соборі Паризької Богоматері.

Крім того, французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно пообіцяв перерахувати 100 мільйонів євро на допомогу у відновленні Cобору Паризької Богоматері після масштабної пожежі.

Також започатковано кілька ініціатив для збору коштів на відновлення собору: Французька благодійна організація Fondation du Patrimoine запустила міжнародну кампанію із закликом допомогти у відбудові створено онлай-платформи у ​​Франції та США для збору коштів.

#NotreDame

Lost:

-Spire & roof

-The carpentry nicknamed “the forest”, which is the woodwork made out of 1300 oak trees.



Saved:

-The 3 rose windows including the main one on the facade

-The massive organ(8000 tubes)

-Crown of thorns

-Apostles & evangelists statues

-The treasure pic.twitter.com/lju7eHnr0m — Rayane Moussallem (@RioMoussallem) 16 квітня 2019 р.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше сказав, що "найгіршого вдалося уникнути", і пообіцяв відновити собор."в найближчі роки".

"Це те, чого очікують французи, тому що це те, чого заслуговує наша історія", – сказав він.

Парижани під час пожежі співали на вулиці "Аве Марія" та гімни, вшановуючи свій символ.

Parisians honor the burning Notre Dame Cathedral singing 'Ave Maria' while kneeling on the street https://t.co/DXqbsC8Ldw — Daily Mail Online (@MailOnline) 16 квітня 2019 р.

OK, I finally lost it completely: Parisians singing hymns as Notre Dame burns.#NotreDame

pic.twitter.com/w1D6qqWbgN — Nitish Kumar Singh (@NitishKumarSi17) 16 квітня 2019 р.

Папа Римський теж молився за Нотр-Дам.

#BREAKING Pope Francis is "praying for French Catholics and for the people of Paris in face of the terrible fire which has ravaged Notre-Dame cathedral": Vatican pic.twitter.com/6YFcezY5lA — AFP news agency (@AFP) 16 квітня 2019 р.

Читайте також "Ми відбудуємо Нотр-Дам": як горів Собор Паризької Богоматері та що вдалося зберегти

Нагадаємо: