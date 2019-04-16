Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежу в Нотр-Дамі загасили: стіни й вівтар вціліли – буде відбудова

Вівторок, 16 квітня 2019, 11:08
Пожежу в Нотр-Дамі загасили: стіни й вівтар вціліли – буде відбудова
Twitter AFP

Після понад 9 годин гасіння вогню пожежники здолали пожежу у всесвітньо відомому Соборі Паризької Богоматері, фасад із двома вежами й частину інтер’єру вдалося зберегти.

Двоє поліцейських і пожежник отримали ушкодження, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пожежну службу Парижа.

Периметр навколо собору досі оточений, пожежні залишаються на місці, але заявляють, що загрози повторного займання вже немає.

Кам’яна частина Собору вціліла після пожежі. 850-річну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи фасад і дві вежі, вдалося зберегти.

Собор Паризької Богоматері після пожежі
Собор Паризької Богоматері після пожежі
Twitter AFP

Судячи з ранкових фотографій, є діра у стелі над нефом, де обвалилися дерев’яні перекриття, але загальна структура будівлі добре збереглася.

 
 

У нефі лежать залишки згорілих конструкцій, але хрест залишився неушкодженим.

 

Мер Парижа Анн Ідальго повідомила, що в даху собору велика діра там, де був шпиль, але вівтар зберігся, і все не так погано, як вона боялася.

З охопленого вогнем Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь: одну з найбільших реліквій християн – Терновий вінець Христа, туніку святого Людовіка, навіть кілька картин, хоча великі полотна винести було неможливо.

 

Вітражі XII й XIII сторіч, зокрема й вікно-троянда, вогонь не пошкодив, хоча могли постраждати пізніші вітражі, повідомляє канал BFMTV.

"З того, що мені вдалося побачити, вітражі не постраждали, три прекрасні троянди, датовані ХІІ і ХІІІ сторіччями, досі на місці. Могли постраждати вітражі XIX сторіччя, менш важливі, але не безцінні скарби ХІІІ століття, це просто диво", – сказав речник собору Андре Фіно.

 

Звучний орган ХVІIІ сторіччя пошкодила вода, але огонь його оминув: "Вогонь взагалі не пошкодив орган, він отримав певні пошкодження від струменів води", – сказав Фіно.

Згораючи, обвалилися шпиль і дах собору Notre Dame de Paris, оспіваного письменником Віктором Гюго.

Уже відомо, що столичний регіон Іль-де-Франс виділить 10 мільйонів євро екстреної допомоги на проведення початкових робіт у постраждалому від пожежі Соборі Паризької Богоматері.

Крім того, французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно пообіцяв перерахувати 100 мільйонів євро на допомогу у відновленні Cобору Паризької Богоматері після масштабної пожежі.

Також започатковано кілька ініціатив для збору коштів на відновлення собору: Французька благодійна організація Fondation du Patrimoine запустила міжнародну кампанію із закликом допомогти у відбудові створено онлай-платформи у ​​Франції та США для збору коштів.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше сказав, що "найгіршого вдалося уникнути", і пообіцяв відновити собор."в найближчі роки".

"Це те, чого очікують французи, тому що це те, чого заслуговує наша історія", – сказав він.

 

Парижани під час пожежі співали на вулиці "Аве Марія" та гімни, вшановуючи свій символ.

Папа Римський теж молився за Нотр-Дам.

Читайте також "Ми відбудуємо Нотр-Дам": як горів Собор Паризької Богоматері та що вдалося зберегти

Нагадаємо:

  • Ввечері 15 квітня у Соборі Паризької Богоматері, який реставрували, сталася велика пожежа. Причина її поки невідома. Згоріли риштування й дах, обвалився шпиль.
  • Вогонь гасили всю ніч. Чиновники пояснювали, що не могли використовувати літаки для скидання води згори, адже це могло призвести до падіння всієї конструкції.

Європейська правда, УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціяпожежаісторіякультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
Усі новини...
Реклама: