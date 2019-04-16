Пожежу в Нотр-Дамі загасили: стіни й вівтар вціліли – буде відбудова

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Вівторок, 16 квітня 2019, 11:08
Twitter AFP

Після понад 9 годин гасіння вогню пожежники здолали пожежу у всесвітньо відомому Соборі Паризької Богоматері, фасад із двома вежами й частину інтер’єру вдалося зберегти.

Двоє поліцейських і пожежник отримали ушкодження, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пожежну службу Парижа.

Периметр навколо собору досі оточений, пожежні залишаються на місці, але заявляють, що загрози повторного займання вже немає.

Кам’яна частина Собору вціліла після пожежі. 850-річну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи фасад і дві вежі, вдалося зберегти.

Собор Паризької Богоматері після пожежі
Собор Паризької Богоматері після пожежі
Twitter AFP

Судячи з ранкових фотографій, є діра у стелі над нефом, де обвалилися дерев’яні перекриття, але загальна структура будівлі добре збереглася.

 
 

У нефі лежать залишки згорілих конструкцій, але хрест залишився неушкодженим.

 

Мер Парижа Анн Ідальго повідомила, що в даху собору велика діра там, де був шпиль, але вівтар зберігся, і все не так погано, як вона боялася.

З охопленого вогнем Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь: одну з найбільших реліквій християн – Терновий вінець Христа, туніку святого Людовіка, навіть кілька картин, хоча великі полотна винести було неможливо.

 

Вітражі XII й XIII сторіч, зокрема й вікно-троянда, вогонь не пошкодив, хоча могли постраждати пізніші вітражі, повідомляє канал BFMTV.

"З того, що мені вдалося побачити, вітражі не постраждали, три прекрасні троянди, датовані ХІІ і ХІІІ сторіччями, досі на місці. Могли постраждати вітражі XIX сторіччя, менш важливі, але не безцінні скарби ХІІІ століття, це просто диво", – сказав речник собору Андре Фіно.

 

Звучний орган ХVІIІ сторіччя пошкодила вода, але огонь його оминув: "Вогонь взагалі не пошкодив орган, він отримав певні пошкодження від струменів води", – сказав Фіно.

Згораючи, обвалилися шпиль і дах собору Notre Dame de Paris, оспіваного письменником Віктором Гюго.

Уже відомо, що столичний регіон Іль-де-Франс виділить 10 мільйонів євро екстреної допомоги на проведення початкових робіт у постраждалому від пожежі Соборі Паризької Богоматері.

Крім того, французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно пообіцяв перерахувати 100 мільйонів євро на допомогу у відновленні Cобору Паризької Богоматері після масштабної пожежі.

Також започатковано кілька ініціатив для збору коштів на відновлення собору: Французька благодійна організація Fondation du Patrimoine запустила міжнародну кампанію із закликом допомогти у відбудові створено онлай-платформи у ​​Франції та США для збору коштів.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше сказав, що "найгіршого вдалося уникнути", і пообіцяв відновити собор."в найближчі роки".

"Це те, чого очікують французи, тому що це те, чого заслуговує наша історія", – сказав він.

 

Парижани під час пожежі співали на вулиці "Аве Марія" та гімни, вшановуючи свій символ.

Папа Римський теж молився за Нотр-Дам.

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Нагадаємо:

  • Ввечері 15 квітня у Соборі Паризької Богоматері, який реставрували, сталася велика пожежа. Причина її поки невідома. Згоріли риштування й дах, обвалився шпиль.
  • Вогонь гасили всю ніч. Чиновники пояснювали, що не могли використовувати літаки для скидання води згори, адже це могло призвести до падіння всієї конструкції.

Європейська правда, УП, оновлено

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Теми: Франція пожежа історія культура


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