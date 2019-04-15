У Порошенко говорят, что не могут притянуть Гладковского "за шиворот" в тюрьму

В избирательном штабе президента Петра Порошенко утверждают, что кандидат на пост главы государства не может влиять на следствие по делу о хищениях в оборонке бывшего бизнес-партнера президента Олега Гладковского или притянуть его "за шиворот" в тюрьму.

Об этом 15 апреля заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Президент не может взять Гладковского за шиворот и привести его в тюрьму. То, что он мог сделать, он сделал. Он лично обратился в Национальное антикоррупционное бюро, в орган у которого репутация абсолютно независима от президента", - сказал он.

По его словам, дело подследственное НАБУ, поэтому Порошенко туда и обратился. Также Медведев посоветовал обращаться в НАБУ, чтобы узнать о ходе расследования.

"Кроме того, президент, чтобы у Гладковского не было влияния на следствие, уволил его со всех должностей", - добавил Медведев.

Представитель штаба кандидата добавил, что президент назначил преемником Гладковского "человека с безупречной репутацией" Сергея Кривоноса, который баллотировался на выборах президента в 2019 году, но снялся в пользу Порошенко.

Медведев упрекнул оппоненту Порошенко во втором туре Владимиру Зеленскому словами о том, что "президент не царь" и посоветовал ознакомиться с полномочиями главы государства, ответив ему на последнее видеообращение.

"Больше президент в этой истории не может сделать ничего. И если бы Зеленский изучал полномочия, все же не помешало хотя бы поинтересоваться, если ты претендуешь на эту должность, какая у тебя сфера ответственности, какие у тебя возможности. И знать, что президент не царь, что даже став президентом, ты можешь не все", - добавил он.

Также Медведев заявил, что средства, которые Порошенко выплатит BBC, он отдаст на благотворительность.

4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского. Решение об его увольнении президент принял после опубликования расследования о хищении в оборонной сфере, где фигурирует сын Гладковского - Игорь. Также журналисты опубликовали информацию об откате Гладковскому-старшему.

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Напомним: