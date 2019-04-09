Медведчук говорит, что боевики и Кремль согласны с его "планом"

Виктор Медведчук говорит, что боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей согласны с его "планом" по "установлению мира".

Об этом кум президента России Владимира Путина и глава политсовета "Оппозиционной платформы – За Життя" сказал в эфире подконтрольного ему телеканала "112 Украина".

Ранее политик говорил, что один из главных пунктов его "плана" заключается в автономии Донбасса в составе Украины.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина самостоятельно восстановить экономику на оккупированных территориях после их возвращения Медведчук сказал, что "самостоятельно Украина не справится, но в этом нет необходимости".

В то же время кум Путина отметил, что "план-концепций", который разработала его политсила, предусматривает, в частности, свободную экономическую зону на ныне неподконтрольных территориях и другие "вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью".

На этот "план-концепцию", по словам Медведчука, уже "дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва".

Политик также считает, что экономическое восстановление Донецкой и Луганской областей "будет сочетаться" с международной европейской и российской помощью.

"Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия... то, безусловно, мы сможем через несколько лет выйти из ситуации кризиса на этих территориях", – сказал Медведчук.

Напомним: