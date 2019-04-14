Встречи с Медведчуком прекращены - Порошенко

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Воскресенье, 14 апреля 2019, 17:44

Президент Петр Порошенко заявил, что не проводит встреч с кумом Путина, главой политсовета "Оппозиционного платформы - За Жизнь" Виктором Медведчуком.

Об этом Порошенко сообщил в ответ на вопрос журналиста "Украинской правды" 14 апреля на НСК Олимпийский, где должны были состояться дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским.

"Есть ли у кого-то сомнения в том, что Путин - враг, напал на нашу страну, убивает украинцев. ... Виктор Медведчук де-факто является представителем Путина, а не Украины. Он не представляет президента Украины и не будет представлять. Единственная функция у господина Медведчука была - освобождение наших военнопленных и заложников", - отметил Порошенко.

Он добавил, что встречался бы с Медведчуком, даже если бы он сделал только то, что Украина освободила 74 заложников в декабре 2017 года.

"Сейчас, когда этот процесс (освобождения заложников - ред.) прекращен, прекращены и встречи", - заявил Порошенко.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Порошенко Медведчук дебаты


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