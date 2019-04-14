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Встречи с Медведчуком прекращены - Порошенко

Воскресенье, 14 апреля 2019, 17:44
Встречи с Медведчуком прекращены - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что не проводит встреч с кумом Путина, главой политсовета "Оппозиционного платформы - За Жизнь" Виктором Медведчуком.

Об этом Порошенко сообщил в ответ на вопрос журналиста "Украинской правды" 14 апреля на НСК Олимпийский, где должны были состояться дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским.

"Есть ли у кого-то сомнения в том, что Путин - враг, напал на нашу страну, убивает украинцев. ... Виктор Медведчук де-факто является представителем Путина, а не Украины. Он не представляет президента Украины и не будет представлять. Единственная функция у господина Медведчука была - освобождение наших военнопленных и заложников", - отметил Порошенко.

Он добавил, что встречался бы с Медведчуком, даже если бы он сделал только то, что Украина освободила 74 заложников в декабре 2017 года.

"Сейчас, когда этот процесс (освобождения заложников - ред.) прекращен, прекращены и встречи", - заявил Порошенко.

Напомним,

  • В начале апреля президент Петр Порошенко заявил, что обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, требуется ли дальнейшее участие Виктора Медведчука в переговорах по освобождению заложников. Доклада СБУ Порошенко ожидал 11 апреля.
  • Порошенко добавил, что Медведчук был "единственным каналом связи с Путиным, который оказался неэффективным".
  • Накануне Виктор Медведчук заявил, что боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской согласны с его "планом" по "установлению мира". Ранее он заявлял, что один из главных пунктов этого "плана" заключается в автономии Донбасса в составе Украины.
  • 13 апреля Медведчук заявил, что переговоры об освобождении 24 пленных украинских моряков "ведет и будет вести" он. По его словам, для этого "никаких благословений, поручений, просьб или разрешений со стороны действующего, как и будущего президента Украины, не надо".
  • Осенью 2018 журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о тайных встречах Медведчука с Порошенко. В администрации президента заявили, что Порошенко "не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов" с Медведчуком.
  • В июле 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За Життя" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией. Вместе с нардепом от "Оппоблока" Юрием Бойко они образовали "Оппозиционная платформу - За Життя".
  • На первом съезде политсилы Медведчук заявил о необходимости применить свой "план-концепцию" и сделать "автономный регион Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.
  • ГПУ начала уголовное производство о возможной госизмене и сепаратизме Виктора Медведчука.
  • 22 марта 2019 г. Медведчук и Бойко встретились в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
  • Из-за полета Бойко и Медведчука в Москву уголовное дело было открыто против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ПорошенкоМедведчукдебаты
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