Встречи с Медведчуком прекращены - Порошенко
Президент Петр Порошенко заявил, что не проводит встреч с кумом Путина, главой политсовета "Оппозиционного платформы - За Жизнь" Виктором Медведчуком.
Об этом Порошенко сообщил в ответ на вопрос журналиста "Украинской правды" 14 апреля на НСК Олимпийский, где должны были состояться дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским.
"Есть ли у кого-то сомнения в том, что Путин - враг, напал на нашу страну, убивает украинцев. ... Виктор Медведчук де-факто является представителем Путина, а не Украины. Он не представляет президента Украины и не будет представлять. Единственная функция у господина Медведчука была - освобождение наших военнопленных и заложников", - отметил Порошенко.
Он добавил, что встречался бы с Медведчуком, даже если бы он сделал только то, что Украина освободила 74 заложников в декабре 2017 года.
"Сейчас, когда этот процесс (освобождения заложников - ред.) прекращен, прекращены и встречи", - заявил Порошенко.
Напомним,
- В начале апреля президент Петр Порошенко заявил, что обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, требуется ли дальнейшее участие Виктора Медведчука в переговорах по освобождению заложников. Доклада СБУ Порошенко ожидал 11 апреля.
- Порошенко добавил, что Медведчук был "единственным каналом связи с Путиным, который оказался неэффективным".
- Накануне Виктор Медведчук заявил, что боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской согласны с его "планом" по "установлению мира". Ранее он заявлял, что один из главных пунктов этого "плана" заключается в автономии Донбасса в составе Украины.
- 13 апреля Медведчук заявил, что переговоры об освобождении 24 пленных украинских моряков "ведет и будет вести" он. По его словам, для этого "никаких благословений, поручений, просьб или разрешений со стороны действующего, как и будущего президента Украины, не надо".
- Осенью 2018 журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о тайных встречах Медведчука с Порошенко. В администрации президента заявили, что Порошенко "не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов" с Медведчуком.
- В июле 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За Життя" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией. Вместе с нардепом от "Оппоблока" Юрием Бойко они образовали "Оппозиционная платформу - За Життя".
- На первом съезде политсилы Медведчук заявил о необходимости применить свой "план-концепцию" и сделать "автономный регион Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.
- ГПУ начала уголовное производство о возможной госизмене и сепаратизме Виктора Медведчука.
- 22 марта 2019 г. Медведчук и Бойко встретились в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
- Из-за полета Бойко и Медведчука в Москву уголовное дело было открыто против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.