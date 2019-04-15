Медведчук обвинил Порошенко в отсутствии обменов пленными

Кум Путина и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Виктор Медведчук заявил, что возлагает вину на президента Петра Порошенко за отсутствие обмена пленными с декабря 2017 года по апрель 2019-го.

Об этом сообщается на сайте "Оппозиционного платформы - За Жизнь".

"Напоминаю господину Порошенко: именно он и его команда, нарушив все достигнутые в ноябре - декабре 2017 года договоренности, едва не сорвали первый этап обмена удерживаемых лиц и окончательно заблокировали второй этап по формуле "всех установленных на всех установленных", - утверждает Медведчук.

Он заявляет, что ему "трудно понять, о какой "неэффективности" говорит Порошенко", поскольку, по его убеждению, он "сделал все возможное и невозможное, чтобы в декабре 2017 года провести обмен по формуле "306 на 74", чтобы 380 украинских граждан вернулись домой, к своим семьям, родным и близким".

Медведчук рассказал, что для этого, он "обратился к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы тот поспособствовал и обратился с этой просьбой к представителям Донецка и Луганска".

"Я заявляю: то, что с декабря 2017 года по апрель 2019-го не было обменов - исключительно вина президента Украины Порошенко. Я утверждаю: если бы он согласился на уговоры декабря 2017, достигнутые мной, обмен можно было бы провести в течение 3 -5 дней. Но у президента за этот год так и не появилось чувство ответственности перед своими гражданами, их родными и близкими", - считает Медведчук.

Он отметил, что продолжит "заниматься освобождением как лиц, находящихся в ОРДО и ОРЛО, так и лиц, находящихся в РФ, в том числе и украинских моряков".

"И для этого не нуждаюсь ни в благословении, ни разрешении Петра Порошенко или будущего президента. Поскольку делал и делаю это не в угоду власти, а в интересах украинских граждан", - подчеркнул он.

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