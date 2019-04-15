Медведчук обвинил Порошенко в отсутствии обменов пленными
Кум Путина и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Виктор Медведчук заявил, что возлагает вину на президента Петра Порошенко за отсутствие обмена пленными с декабря 2017 года по апрель 2019-го.
Об этом сообщается на сайте "Оппозиционного платформы - За Жизнь".
"Напоминаю господину Порошенко: именно он и его команда, нарушив все достигнутые в ноябре - декабре 2017 года договоренности, едва не сорвали первый этап обмена удерживаемых лиц и окончательно заблокировали второй этап по формуле "всех установленных на всех установленных", - утверждает Медведчук.
Он заявляет, что ему "трудно понять, о какой "неэффективности" говорит Порошенко", поскольку, по его убеждению, он "сделал все возможное и невозможное, чтобы в декабре 2017 года провести обмен по формуле "306 на 74", чтобы 380 украинских граждан вернулись домой, к своим семьям, родным и близким".
Медведчук рассказал, что для этого, он "обратился к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы тот поспособствовал и обратился с этой просьбой к представителям Донецка и Луганска".
"Я заявляю: то, что с декабря 2017 года по апрель 2019-го не было обменов - исключительно вина президента Украины Порошенко. Я утверждаю: если бы он согласился на уговоры декабря 2017, достигнутые мной, обмен можно было бы провести в течение 3 -5 дней. Но у президента за этот год так и не появилось чувство ответственности перед своими гражданами, их родными и близкими", - считает Медведчук.
Он отметил, что продолжит "заниматься освобождением как лиц, находящихся в ОРДО и ОРЛО, так и лиц, находящихся в РФ, в том числе и украинских моряков".
"И для этого не нуждаюсь ни в благословении, ни разрешении Петра Порошенко или будущего президента. Поскольку делал и делаю это не в угоду власти, а в интересах украинских граждан", - подчеркнул он.
Напомним:
- Президент Петр Порошенко заявил, что не проводит встреч с Виктором Медведчуком.
- В начале апреля Порошенко заявил, что обратился в Службу безопасности с просьбой проверить, требуется ли дальнейшее участие Виктора Медведчука в переговорах по освобождению заложников.
- Порошенко добавил, что Медведчук был "единственным каналом связи с Путиным, который оказался неэффективным".
- Накануне Виктор Медведчук заявил, что боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской согласны с его "планом" по "установлению мира". Ранее он заявлял, что один из главных пунктов этого "плана" заключается в автономии Донбасса в составе Украины.
- 13 апреля Медведчук заявил, что переговоры об освобождении 24 пленных украинских моряков "ведет и будет вести" он. По его словам, для этого "никаких благословений, поручений, просьб или разрешений со стороны действующего, как и будущего президента Украины, не надо".
- Осенью 2018 журналисты программы "Схемы" обнародовали расследованиео тайных встречах Медведчука с Порошенко. В администрации президента заявили, что Порошенко "не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов" с Медведчуком.
- В июле 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За Життя" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией. Вместе с нардепом от "Оппоблока" Юрием Бойко они образовали "Оппозиционная платформу - За Життя".
- На первом съезде политсилы Медведчук заявил о необходимости применить свой "план-концепцию" и сделать "автономный регион Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.
- ГПУ начала уголовное производство о возможной госизмене и сепаратизме Виктора Медведчука.
- 22 марта 2019 г. Медведчук и Бойко встретились в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
- Из-за полета Бойко и Медведчука в Москву уголовное дело было открыто против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.
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