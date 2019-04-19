Порошенко vs Зеленский. Кто кого? (онлайн)
На стадионе "Олимпийский" в Киеве в 19:00 начались дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
После этого, в 21:00, еще одни, официальные, должны состояться в студии "Суспильного". Рассказываем главное.
Дебати на стадіоні закінчилися. Всі хутенько розходяться. Порошенко поїхав на "Суспільне".
Кандидатам дали ще по 1 хвилині:
Зеленський переходить на крик: Каже, що нічого немає. Ні доріг, ні зарплат, ні низьких цін.
Порошенко ж розповідає, що "продовжить рух вперед" своєю оновленою командою. Намагається почати співати гімн.
Відчувається, що публіка розділена, частина співає гімн, частина викрикує "Зеленський".
Під спів гімну ведучі оголошують кінець дебатів. Врешті команда Зеленського підключається і всі співають гімн.
На запитання до кандидатів було 36 хвилин: на кожну відповідь було по 4 хвилини. На вступне слово Зеленський і Порошенко мали по 5 хвилин, на заключну репліку – по 1 хвилині замість 30 секунд, адже вони заощадили час впродовж дебатів.
Петро Порошенко закликав свого опонента Володимира Зеленського приїхати на офіційні дебати на телеканалі "Суспільне"
|Ельдар Сарахман, УП
Скорочена остання хвилина виступу Порошенка #дебати pic.twitter.com/ANtHVe3F28— Roman Kravets (@RomanKravets) 19 квітня 2019 р.
Остання хвилина виступу Зеленського #дебати pic.twitter.com/SY5cAty799— Roman Kravets (@RomanKravets) 19 квітня 2019 р.
Історичне "ЧАС ВИЧЕРПАНО" pic.twitter.com/CIjGxA7JKy— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 19 квітня 2019 р.
Порошенко звертається до прихильників Зеленського. Вони у відповідь: Фууу pic.twitter.com/gCR3mXB1QU— Roman Kravets (@RomanKravets) 19 квітня 2019 р.
Порошенко до Зеленського: ви живете минулим. Прихильники Зеленського помалу починають покидати свою частину стадіону pic.twitter.com/Fv3zpCH8wx— Roman Kravets (@RomanKravets) 19 квітня 2019 р.
Петро Порошенко заявляє, що за 5 років свого президентства зробив більше, ніж було зроблено за чверть століття, і що це визнали європейські лідери.
Both candidates kneel on stage to honor of fallen soldiers. Zelensky faces the crowd, Poroshenko faces several vets who support him on stage. This looks very surreal pic.twitter.com/KUzT7oELC9— Katya Gorchinskaya (@kgorchinskaya) 19 квітня 2019 р.
Обидва кандидати стали на коліна на сцені, щоб віддати пошану загиблим солдатам. Зеленський став обличчям до натовпу, Порошенко повернувся обличчям до декількох ветеранів, які підтримують його на сцені.
|Ельдар Сарахман, УП
Кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко стали на коліна на сцені НСК "Олімпійський" на знак пошани до родичів загиблих на Донбасі.
Це була ініціатива Зеленського, який відповідав на запитання Порошенка щодо ініціативи "стати на коліна перед Путіним".
Зеленський говорить заключне слово: Петро Порошенко, чому ви вважаєте, що українську мову придумали ви? Чому думаєте, що церкву зробили ви? Її зробив ще Філарет, коли ви були прихожанином московської церкви. Ви забрали у нас 5 років, закінчує Зеленський.
Порошенко: Ми дали людям почути нашу дискусію. Це добре. Давайте її продовжимо на Суспільному. Ми від вас нічого не почули. Ви живете минулим і розповсюджуєте фейки. Ви не Голобородько. Ви головний провідник олігархів! І точно одного утікача! Де ваша декларація за 2018 рік?
Зеленський запитав "чи правда, що в ополченців "ДНР" і "ЛНР" в пайках цукерки "Рошен"?
Порошенко: "Всі ці заяви не відповідають дійсності"
Останні питання у форматі так/ні.
Зеленський: Вам не соромно?
Порошенко: Ні, бо я пишаюся Україною!
Порошенко: Чи готові ви зробити все для того, щоб Коломойський і збірна регіоналів були відсічені від державної влади і держресурсів.
Зеленський: Так.
Зеленський до Порошенка: ви добре розумієтеся в обгортках. Ви ж в цьому професіонал. На сцені емоції зашкалюють #дебати— Roman Kravets (@RomanKravets) 19 квітня 2019 р.
Зеленський заявив, що Порошенко кликав його працювати на свій телеканал
"Це Пінчук, Фірташ, Коломойський і... шановний пане президенте… Хочу вам нагадати ви теж мене запрошували працювати на "5 канал" (який приписують Порошенку - ред.), але я не пішов туди не тому, що ви олігарх і це ваш канал, бо я вільна людина", - заявив Зеленський.
Зеленський запитав у Порошенка, чому друзі Порошенка мають дві руки (нагадуючи про слова Порошенка на початку своєї президентської каденції про "відрубані руки")
"Я не кат і не суддя. Президент створює необхідні умови для справедливого судочинства, створення слідчих органів, для чесного і неупередженого розслідування. І я робив і буду робити все, що від мене залежить", - заявив діючий президент.
Щодо своїх друзів Порошенко наголосив: "Жоден, підкреслюю, жоден з моїх друзів не має і не буде мати жодного відношення до корупції".
Порошенко емоційно: Володимир гарний артист, можливо гарна людина, але сьогодні обгогордка... Зеленський злиться, але не перебиває #дебати— Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019
"Я тримаю кулаки, щоб вашого оточення в політиці більше не було", – заявив Зеленьский Порошенку.
Він пообіцяв, що "всі люди, які порушують закон" сядуть за ґрати, навіть, якщо серед них "буде потім Коломойський".
"Але сядуть не за два тижні... А сядуть тоді, коли порушать закон", – сказав Зеленьский.
Відповідаючи на питання про зв'язки з олігархом Коломойським шоумен зазначив, що президент запрошував його працювати на свій "5 канал", але він не пішов, бо "свободна людина", а "президент не може бути олігархом".
Зеленський до Порошенка: Я теж буду захищати вибір, європейський вибір українців.
"Я вже казав, що йду на один термін і через 5 років буде інший президент", - додає він.
Порошенко закликає Зеленського детально розповісти про те, якою він бачить країну у наступні 5 років. Зеленський дуже емоційно: я буду захищати європейський вибір України... Я йду, щоб вашого оточення більше не при владі...— Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019
Порошенко і Зеленський обговорюють його фразу про "стати на коліна перед Путіним".
Зеленський каже, що його не так зрозуміли і каже, що готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка втратила сина.
СТАЄ НА КОЛІНА НА СЦЕНІ.
Порошенко стає також.
Зеленський не ставить запитань від себе взагалі. Він зачитує з листка запитання, які йому надсилали прихильники #дебати— Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019
Зеленський тролить Порошенка: дякую за те, що ви зробили. #дебати— Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019
Порошенко каже Зеленському не знущатися над державою. Страшні крики трибун. Далі Зеленський відповідає: ви знову брешете #дебати— Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019
Щоб ви розуміли, який шум на стадіоні... pic.twitter.com/62Ox1fHjSe— Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019
Зеленський запитує, чому цукерки Рошен можна досі купити в Росії і про відрубані руки. Порошенко відповідає, що це все брехня.
Порошенко: Я не кат і я не суддя. Жоден з моїх друзів не має відношення до політики (на трибунах чути сміх). Чинний президент закінчує питанням про Коломойського: "а коли ви собі будете рубати руки"?
Порошенко запитав у Зеленського чи ліг би він під ніж хірурга, для того, щоб повчитися?
"А чому президент і верховний головнокомандувач може собі це дозволити?"
Зеленський: "Пан Поршенко, зараз війна. Вибачте будь ласка, ви мені ставите такі питання, на які ви повинні відповідати, чому війна досі не закінчилася. Ось такий ви головнокомандувач. Дуже дякую вам за те, що ви зробили.
Порошенко одразу перейшов на крик, а під кінець заявив, звертаючись до опонента: "Ви – не кіт в мішку, Ви – мішок, а в вашому мішку – чорти й коти!".
Промову президента супроводжували вигуки "Ганьба!".
Порошенко почав ображати Зеленського: ви не кіт в мішку, ви мішок. Люди кричать, нічого не чути #дебати— Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019
Зеленський накидає Порошенку купу питань. Зокрема, як так вийшло, що у набіднішій країні найбагатший президент? Чому ніхто не сидить?
Порошенко далі згадує, що винна у всьому війна і Зеленський, який ховався від армії.
Зеленського закрикують. Він нервуєтся. Зі сцени кандидат говорить, що існують два Порошенка... і нічого не чути... #дебати— Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019
Поки Зеленський виступає, прихильники Порошенка його намагаються перекричати #дебати pic.twitter.com/0t9QRnWnaP— Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019
Зеленський: Я голосував за Порошенка і я помилився. Ми всі помилися.
Згадує гріхи Порошенка і закінчує питання, чому ви всі туди лізете (у владу)?
|Ельдар Сарахман, УП
Порошенко прийшов до сцени Зеленського і потиснув йому руку. Тепер вони на одній сцені.
Зеленський: Давайте пооплодуємо людям, яких привезли на автобусах.
Стадіон перманентно скандує.
Хто буде першим виступати вирішують жеребкуванням. Підкидають монетку. Команда Зеленського обрала лаври, а герб - Порошенка.
Випали лаври, буде починати Зеленський.
Зеленський теж приїхав #дебати pic.twitter.com/wo7HGdmD8r— Roman Kravets (@RomanKravets) 19 квітня 2019 р.
Порошенко прийшов на дебати pic.twitter.com/dSShbABeTa— Roman Kravets (@RomanKravets) 19 квітня 2019 р.
Чинний голова держави і кандидат у президенти Петро Порошенко прибув на НСК "Олімпійський". Він пройшов повз своїх прихильників і привітався з ними.
До речі, ось план, за яким розміщують людей на стадіоні. Зелена зона - для фанів Зеленського. Бордова - Порошенка.
Фото: Зураб Аласанія
Сказати, що на стадіоні багато охорони і силовиків - не сказати нічого.— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 19 квітня 2019 р.
Позаду сектора преси і на останніх рядах по периметру сидять отакі серйозні чоловіки з серйозним обладнанням. pic.twitter.com/zovLwckrDY
Розповідаємо про #дебати pic.twitter.com/XvzIvP38mU— Roman Kravets (@RomanKravets) 19 квітня 2019 р.
Під трибуною Порошенка відчутно більше людей. Зате у Зе - просторніще для танців)) pic.twitter.com/BpL13d2oHx— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 19 квітня 2019 р.
Майже година в черзі - і вуаля) #стадіонтакстадіон pic.twitter.com/fCFxJ8xqg0— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 19 квітня 2019 р.
Порошенко продовжує твітити цитати своєї промови про Зеленського, який, між іншим, у п'ятницю не з'являвся ні на публіці, ні у відеоформаті.
19 квітня 2019 р.
Від ПеКоманди на стадіоні виступає Плач Єремії, від ЗеКоманди виступатиме Віктор Павлік #вибори #дебати— Roman Kravets (@RomanKravets) 19 квітня 2019 р.
Ситуація на Троїцькій площі перед стадіоном.
У Кремлі теж уважно стежитимуть за українськими дебатами на "Олімпійському". Для президетна Росії Володимира Путіна навіть відеозапис зроблять, щоб, не дай Боже, не пропустив.
Поряд із журналістами зняли велику групу організовних чоловіків.
До стадіону прийшла група невідомих чоловіків. Вони представляються журналістами, хоча преса стоїть в окремій черзі для заходу на Олімпійський. У команді Зеленського не знають, хто ці чоловіки pic.twitter.com/9mIUORNZVV— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 квітня 2019 р.
Дуууже довга черга журналістів.
Близько 200 українських та іноземних журналістів чекають у черзі на вхід до Олімпійського.
На в'їзді в Київ транспортний колапс. У поліції кажуть, що людей везуть зі всієї країни. Правоохоронці закликають водіїв зберігати спокій.
Колона з Майдану дійсно була величезна
Охочі потрапити на дебати на НСК "Олміпійський" стоять у величезних чергах.
Як повідомляє кореспондент "Української правди", подібна ситуація – з кожної сторони підходів до стадіону.
Телекомпанія "Суспільне мовлення" і джерела в штабах кандидатів повідомили деталі того, як проходитимуть дебати на стадіоні, а потім в студії національного каналу - ведучі, розклад, формат.
- 19:00 - трансляція на каналі з НСК "Олміпійський";
- 20:00 - в студії "Суспільного" ведучі, журналісти, експерти, редактори видань і спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Діляться враженнями від подій на "Олімпійському".
- 21:00 - починаються національні дебати на "Суспільному";
- 22:20 – НСТУ планує затримати кандидатів у студії і продовжити ефір у форматі "питання - відповіді".
Після виступу президента учасники мітингу на Майдані попрямували пішки до НСК "Олімпійський". Сам Порошенко йшов недовго, подолавши невелику відстань від сцени в оточенні учасників акції, він сів в автомобіль і поїхав.
Екс-кандидат у президенти Дмитро Гнап зустрів одну групу підтримки кандидатів...
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Біля "Олімпійського" багато поліції і збираються люди на дебати
фото Ельдара Сарахмана, УП
На Майдані Незалежності встановили сцену, з якої спочатку виступали артисти, міністри та спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Потім сюди прийшов чинний президент Петро Порошенко.
У своїй промові він знову попередив про небезпеку обрання Зеленського, оскільки про нього "мріє Путін" як "про слабкого президента-новачка". Порошенко також закинув Зеленському, що він "дезертир" і "уклоніст" від служби в армії.
|Фото Миколи Лазаренка
У зв'язку із дебатами на НСК у столиці закрили три станції метро - "Олімпійську", "Палац Спорту" та "Льва Толстого".
Зранку у п'ятницю до НСК "Олімпійський" прибули підрозділи поліції, а також кілька фур з телевізійним обладнанням.
Також перекритий рух транспорту по Великій Васильківській від Ділової до Саксаганського. Там встановлюють рамки посеред вулиці, як під час фіналу Ліги чемпіонів.
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