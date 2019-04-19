С полуночи начинается день тишины
Пятница, 19 апреля 2019, 22:45
В субботу, 20 апреля, будет день тишины, во время которого запрещается агитация за кандидатов в президенты Украины.
Согласно закону "О выборах народных депутатов Украины", предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования.
Также закон устанавливает санкцию в виде предупреждения за нарушение этой нормы.
Второй тур президентских выборов будет в воскресенье, 21 апреля. Проголосовать можно будет с 8:00 утра и до 20 часов вечера.
Напоминаем:
- 19 апреля прошли дебаты между кандидатами в президенты.
- 20 апреля, в "день тишины" перед вторым туром выборов президента, на телеканале "1+1" запланировано шоу и фильм с участием одного из кандидатов в президенты, а также проекты возглавляемой им студии "Квартал 95".
- 30 марта, в "день тишины" перед первым туром выборов президента, программа телеканала "1+1" содержала ряд программ с участием одного из кандидатов в президенты, хотя агитация в этот день запрещена.
- В тот же день при участии президента Петра Порошенко в Киеве состоялось массовое моление, которое транслировали в эфире телеканала "Прямой" и "5 канал".
- В то же время телеканал "1+1" заявил, что в программах "Квартала 95", которые транслировались в "день тишины", кандидат в президенты не участвует, а в архивном выпуске "Вечернего Квартала" участвует как "актер, а не кандидат".