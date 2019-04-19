С полуночи начинается день тишины

В субботу, 20 апреля, будет день тишины, во время которого запрещается агитация за кандидатов в президенты Украины.

Согласно закону "О выборах народных депутатов Украины", предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования.

Также закон устанавливает санкцию в виде предупреждения за нарушение этой нормы.

Второй тур президентских выборов будет в воскресенье, 21 апреля. Проголосовать можно будет с 8:00 утра и до 20 часов вечера.

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