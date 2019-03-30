"День тишины": В центре Киева политики и президент помолились за единство Украины
В центре Киева на Владимирской горке состоялся молебен за единство Украины.
Как сообщили в пресс-службе президента Украины, молитву провозгласил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и предстоятели и представители церквей и религиозных организаций.
Участие в мероприятии приняли Петр Порошенко с супругой, члены Кабмина, в частности, министры Владимир Омелян, Игорь Жданов, Евгений Нищук, вице-премьер Геннадий Зубко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, спикер ВР Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов, нардепы, в частности, Ирина Луценко, члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и представители общественности.
"... Мы молились ... за единство всех церквей, государства, народа и нации, наших воинов и мудрость народа, который завтра будет определять будущее Украины", - отметил президент.
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Напомним:
- Ранее в Киевской Митрополии ПЦУ сообщили, что до завершения избирательного процесса во всех храмах Украинской Православной Церкви будут возносить молитвенные просьбы о справедливых выборах главы государства, за мир и единство в Украине.
- 30 марта накануне выборов президента в Украине - "день тишины", любые агитационные мероприятия, размещение агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации кандидатов запрещены.
- В субботу движение ЧЕСНО сообщило о "скрытой агитации" кандидатов в президенты.
- 31 марта состоится первый тур выборов президента, участие в нем примут 39 кандидатов.