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"День тишины": В центре Киева политики и президент помолились за единство Украины

Суббота, 30 марта 2019, 11:38

В центре Киева на Владимирской горке состоялся молебен за единство Украины.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, молитву провозгласил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и предстоятели и представители церквей и религиозных организаций.

Участие в мероприятии приняли Петр Порошенко с супругой, члены Кабмина, в частности, министры Владимир Омелян, Игорь Жданов, Евгений Нищук, вице-премьер Геннадий Зубко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, спикер ВР Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов, нардепы, в частности, Ирина Луценко, члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и представители общественности.

"... Мы молились ... за единство всех церквей, государства, народа и нации, наших воинов и мудрость народа, который завтра будет определять будущее Украины", - отметил президент.

 
 
 
фото - fb Игоря Жданова

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Напомним:

  • Ранее в Киевской Митрополии ПЦУ сообщили, что до завершения избирательного процесса во всех храмах Украинской Православной Церкви будут возносить молитвенные просьбы о справедливых выборах главы государства, за мир и единство в Украине. 
  • 30 марта накануне выборов президента в Украине - "день тишины", любые агитационные мероприятия, размещение агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации кандидатов запрещены.
  • В субботу движение ЧЕСНО сообщило о "скрытой агитации" кандидатов в президенты.
  • 31 марта состоится первый тур выборов президента, участие в нем примут 39 кандидатов. 

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019Порошенкоагитация
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