РФ выделит Беларуси 600 млн долларов кредита на погашение старого долга

Президент РФ Владимир принял решение предоставить Беларуси государственный кредит в размере 600 млн долларов. Деньги пойдут на погашение старого долга Минска перед Москвой.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, передает "Интерфакс".

"Согласно решению президента РФ, Россия предоставит Беларуси государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам", - сказал он.

По его словам, сейчас ведутся переговоры, необходимые для подписания межгосударственного соглашения.

Общий объем долга Беларуси перед РФ превышает 6,5 миллиарда долларов.

Напомним: