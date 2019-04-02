РФ выделит Беларуси 600 млн долларов кредита на погашение старого долга

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Вторник, 2 апреля 2019, 00:11

Президент РФ Владимир принял решение предоставить Беларуси государственный кредит в размере 600 млн долларов. Деньги пойдут на погашение старого долга Минска перед Москвой.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, передает "Интерфакс".

"Согласно решению президента РФ, Россия предоставит Беларуси государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам", - сказал он.

По его словам, сейчас ведутся переговоры, необходимые для подписания межгосударственного соглашения.

Общий объем долга Беларуси перед РФ превышает 6,5 миллиарда долларов.

Напомним:

  • Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.
  • В Минске подобное заявление назвали бредом "отставных служащих".
  • 9 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
  • После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
  • Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
  • На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.

Темы: Росcия Беларусь кредит


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