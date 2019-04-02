У Зеленского о дебатах с Порошенко: Может, лучше Коломойский с Медведчуком?

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Вторник, 2 апреля 2019, 11:03

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что тому не о чем дебатировать с кандидатом в президенты и действующим главой государства Петром Порошенко, в том числе и потому, что он считает своего конкурента "марионеткой Коломойского".

Об этом он заявил в эфире программы "Нині вже" на Громадском.

По его словам, ранее Зеленский был готов провести дебаты с Порошенко.

"Вопрос такой - о чем дебатировать? О том, что человек 5 лет был на высшем посту в стране и он все мог доказать и объяснить своими делами?", - сказал советник Зеленского.

"Если у вас есть какой-то план на 5 лет - почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам", - добавил Рябошапка.

Советник шоумена отметил, что в ближайшее время Зеленский должен детально представить своим избирателям программу и членов команды.

"Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?", - резюмировал Рябошапка.

Напомним:

  • Первый тур выборов состоялся 31 марта. Сейчас Центральная избирательная комиссия обработала 80,33% протоколов, по предварительным результатам, Владимира Зеленского поддержали 30,41% избирателей, а Петра Порошенко - 16,03%.
  • 31 марта Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.
  • Владимир Зеленский позже ответил, что готов к дебатам с действующим главой государства Петром Порошенко накануне второго тура выборов.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первому.
  • В избирательном штабе Петра Порошенко считают, что их кандидат в президенты, действующий глава государства имеет больший резерв для отбора голосов во втором туре выборов чем Владимир Зеленский.

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Темы: Зеленский Порошенко выборы президента 2019 дебаты


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